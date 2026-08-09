La Mesa de Comercio aprueba la propuesta de AV de premiar a los clientes para dinamizar el sector en Cangas

El comercio cangués pondrá en marcha la campaña Cangas Conecta, para dinamizar el sector mediante un sistema que debe incentivar las compras en diferentes establecimientos del municipio. Así se aprobó por unanimidad del sector y de todos los asistentes a la última Mesa de Comercio. La propuesta que logró ser aprobada partió de la concejala de AV, Victoria Portas.

El funcionamiento de Cangas Conecta pasará por la entrega de un cupón con un código que el cliente recibirá con cada compra. Introduciendo el código en la web se descubrirá si el comprador ganó un premio de 5 euros. En total se repartirán 400 premios de cinco euros dotando la campaña de 2.000 euros en premios. Todos ellos deberán gastarse en un comercio local diferente al que entregó el cupón, logrando que el dinero siga circulando por los negocios de la villa.

A mayores, los cangueses podrán completar una cartilla de cuatro sellos comprando en otros tantos comercios y aspirar a otros cinco premios con vales de 100 euros cada uno.

Noticias relacionadas

Victoria Portas, tras el acuerdo, explica que se busca «fortalecer el comercio de proximidad, premiando a los consumidores». Alega que AV fue el único grupo que presentó a la mesa «una propuesta concreta para el sector» y apela a trabajar «con responsabilidad y actitud constructiva».