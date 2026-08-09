Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas

La batalla contra la masificación turística y los estacionamientos indebidos en las playas de Cangas ha abierto un nuevo frente, y uno de especial gravedad. La Consellería de Medio Ambiente ya ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar invadiendo las zonas de dunas de los espacios de Red Natura 2000 situados dentro del municipio morracense. Las sanciones por ocupar estos lugares de especial protección medioambiental con vehículos son de al menos 200 euros para las más leves, incrementándose de forma notable en caso de ser consideradas graves o muy graves.

Los arenales de Nerga y Viñó, especialmente el primero de ellos, concentran el grueso de las infracciones denunciadas por el inspector autonómico, que tiene potestad sancionadora dentro de la Red Natura. Esta misma semana notificó cinco multas por coches que estaban precisamente encima de las dunas de Nerga, haciendo caso omiso de las señales de advertencia situadas en el lugar. «La situación, sobre todo en esta última playa, se está desmadrando», señala el concejal de Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias. «Entendemos que es gente de fuera, que no conoce la zona o que cree que aparcar ahí no tiene consecuencias», añade.

La imagen de vehículos estacionados encima de la arena, sin respetar la señalización ni el sentido común está siendo, lamentablemente, más habitual de lo deseado en lo que llevamos de temporada estival. Más allá del daño estético y de la sensación de congestión de las playas afectadas, los perjuicios para unos espacios protegidos y para el ecosistema dunar en concreto, son evidentes. Pero no son solo los arenales los afectados por la falta de civismo. Se ha constatado que muchos vehículos, en su ansia por encontrar un lugar donde estacionar, invaden, sin consideración alguna, caminos acotados dentro de la propia Red Natura.

Malestar vecinal

Por otra parte, vecinos de Aldán han mostrado su malestar y preocupación por la «situación caótica» que está viviendo un verano más el entorno de la playa de Areacova, en la parroquia canguesa. Denuncian que los accesos al arenal se colapsan cada día por vehículos que no respetan la señalización y que dificultan el paso de otros, lo que, advierten, podría suponer un grave peligro en caso de que haya algún incendio o emergencia de otro tipo.

Apuntan a que la solución pasaría por enviar a la grúa a retirar todos los vehículos mal estacionados y poner cepos en ellos, una medida que debería establecerse previamente a la llegada de la temporada estival con algún tipo de contrato menor que diese las herramientas necesarias al Concello de Cangas. También apuestan por controles de alcoholemia en la salida de las playas, ya que «gran parte de los propietarios de esos coches mal aparcados daría positivo». Critican, por último, al gobierno local, al que acusan de «inacción».