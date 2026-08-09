Un fin de semana de jazz al lado del mar moañés

Moaña completó, la madrugada del domingo, su X Festival de Jazz. El evento celebró su décimo aniversario por todo lo alto, reuniendo a numeroso público ante al escenario de la carballeira de A Xunqueira, con el mar de la ría de Vigo como telón de fondo.

La primera noche, del viernes para el sábado, estuvo marcada por las actuaciones de los grupos Miguel Seoane Cuarteto y Copos de Avena, seguidos de una jam session que prolongó la música hasta bien entrada la madrugada.

Noticias relacionadas

Una gran afluencia de público en las dos jornadas. | FDV

La última noche del evento, entre el sábado y el domingo, los protagonista fueron los integrantes de Isabella Hallia Quartet y Yovanny Terry Quartet. Su música empezó a sonar ya casi a medianoche. Nuevamente la velada se cerró con una jam session para delicia de los amantes de este género musical.