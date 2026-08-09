Dos heridos por un atropello en la bajada a la playa de Nerga, en O Hío

O Morrazo está lleno de gente en este ecuador del mes de agosto y eso acarrea problemas como el incremento de los incidentes de tráfico. Hasta el punto de que solo el sábado se registraron tres accidentes de distinta índole. El último ocurrió pasadas las 20.15 horas en la bajada a la playa de Nerga, en O Hío. Dos personas resultaron heridas por un atropello. Acudieron técnicos de la ambulancia del 061. Uno de los heridos estaba leve y el otro tuvo que ser trasladado a un hospital de Vigo con un traumatismo craneal.

Al mediodía dos personas resultaron heridas leves por un accidente de moto en Pinténs y un ciclista sufrió daños en el brazo en San Martiño.