Éxito de público en el Encontro da Cultura Popular Galega de Beluso

El Encontro da Cultura Popular Galega de Beluso cerró su quinta edición con éxito de público y un festival musical nocturno que contó con la presencia de Lembranzas da Ría, Proxecto Balea, la Asociación Cultural Novos Ventos, la Coral Polifónica de Beluso y Luis de Torreiro.

La cita estuvo organizada conjuntamente por Novos Ventos y el Concello de Bueu, y a lo largo de toda la jornada del sábado ofreció actividades como un mercado de artesanía, una sesión de zumba, la actuación de la Asociación Grupo Folk Carballido y la presentación del libro «Soy adverbio», de la poeta Laura Mora Lamosa, con raíces en la parroquia.