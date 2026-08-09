Emergencias y primeros auxilios en los campamentos de verano

Los pequeños de los campamentos de verano de Moaña disfrutaron de una fiesta con los voluntarios de Protección Civil. Se subieron a sus vehículos de emergencia y recibieron una charla sobre primeros auxilios y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las ratas más forzudas desde las Tortugas Ninja

Curiosamente, justo en el punto de San Pedro en el que los vecinos denunciaron con carteles la presencia de ratas, en plena carretera general PO-551, ayer el contenedor de la basura estaba volcado. Aunque fue repuesto a lo largo de la jornada, no sabemos si fue un simple acto vandálico, un modo de hacer sentir más la protesta por los supuestos problemas de salubridad o si las ratas son tan fuertes que ya pueden volcar por sí solas el contenedor. Por si acaso, mejor no meterse con ellas, no vaya a ser.

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La música, una vez más, objeto de disputa política

El cartel de las Festas do Cristo es, como ocurre año tras año, objeto nuevamente de disputa política. No ya entre los partidos, sino entre vecinos en la calle y en las redes sociales. El hecho de que el grueso del cartel esté compuesto por grupos gallegos supone un «orgullo» para algunos y una muestra de falta de ambición para otros. No faltan los que ven intencionalidad política. Ya se sabe que si el fútbol se politiza, lo de la música alcanza ya unas intensidades enormes.