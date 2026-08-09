Bueu licitará un contrato de servicios y una asistencia técnica para recuperar control del ciclo del agua

La concesión por un periodo de 25 años para la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración en Bueu por parte de la empresa FCC Aqualia finalizó en junio de 2025 y desde entonces el servicio se presta a través de una prórroga. Durante este tiempo el gobierno local BNG-PSOE valoró las diferentes posibilidades para poder recuperar el control total del ciclo del agua y parece que ya tiene fijada una hoja de ruta. Los primeros pasos consistirán en la licitación de dos contratos: uno de gestión de servicios, como el de la piscina de As Lagoas, y el segundo una asistencia técnica que trabaje para el Concello de Bueu hasta que el consistorio se dote del personal necesario.

El bipartito encargó a la consultora Lagares Ingeniería la elaboración de un estudio para poder explorar todos los escenarios y los requisitos exigidos. «O certo é que durante estes anos puidemos ver que o camiño para recuperar o control sobre un servizo que fora previamente privatizado ou externalizado non é nada sinxelo. Non se pode facer de maneira inmediata e require análisis, acreditar a capacidade económica e legal e os medios dos que se dispón», sostienen el alcalde, Félix Juncal (BNG), y el concejal de Abastecemento e Saneamento, Celso Dopazo (PSOE).

Con todo desde el gobierno local están absolutamente decididos a emprender ese camino. «O fin último é recuperar o control e a toma de decisións sobre calquera aspecto do ciclo do auga e as súas infraestruturas», subrayan. Un matiz al que Juncal le concede una gran importancia y que compara con el escenario de un contrato bajo la fórmula de una concesión administrativa, como entre 2000 y 2025. «Como Concello e como alcalde teño dereito a inspeccionar a depuradora ou unha estación de bombeo. Pero como o servizo está delegado nunha concesionaria non podo facelo directamente, senón que teño que coordinarme coa empresa», ejemplifica.

Las primeras medidas que ya están sobre la mesa del bipartito son la licitación de dos contratos. El primero será de gestión de servicios con una empresa especializada, una fórmula en la que el poder de decisión, la gestión y el control de las tarifas recae directamente sobre el propio ayuntamiento. «Aínda está por ver que condicións se incluirán nese contrato, como a súa duración ou se conleva algún tipo de investimento por parte da contratista, co cal habería que ter en conta un periodo de amortización», explican Félix Juncal y Celso Dopazo. Un equivalente próximo es el contrato de la piscina, en el que la empresa asumió el equipamiento de las salas del gimnasio.

Félix Juncal y Celso Dopazo, esta semana en Cela, para supervisar el final de una de las obras de abastecimiento y saneamiento. / Gonzalo Núñez

La segunda de las licitaciones es para contratar una asistencia técnica, con ingenieros que se encarguen de controlar las infraestructuras, su funcionamiento, necesidades o mejoras. La intención que mantiene el gobierno local BNG-PSOE es promover una nueva modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) para incluir en la plantilla municipal a un ingeniero de caminos, canales y puertos y a otro de la rama industrial. «Trátase dun proceso longo, que co proceso selectivo pode irse ata un prazo de dous anos. Pero iso non pode ser un impedimento para dar pasos desde xa para recuperar ese control», subrayan Juncal y Dopazo. Por eso, mientras dura todo ese procedimiento el Concello se apoyará en esa asistencia técnica.

El horizonte temporal es que esos expedientes de contratación se puedan impulsar entre este año 2026 y 2027. En el caso del contrato de servicios se baraja una duración máxima de ocho años y los pliegos deben definir la forma de retribución de la empresa, eu podría ser mediante las tarifas a los usuarios o en función de los metros cúbicos registrados.

La licitación de la asistencia técnica debe ir en paralelo porque hasta que el Concello de Bueu complete el proceso de contratación de los dos ingenieros se encargará asumir la dirección de obra y la fiscalización de las primeras inversiones exigidas al contratista.

Sistema mixto o gestión directa total

A lo largo de la duración de ese contrato de servicios y ya con la incorporación de los dos nuevos ingenieros el Concello de Bueu debe afrontar otro debate: mantener este sistema «mixto» o bien apostar por una gestión directa y control total. Si opta por la segunda vía deberá preparar un modelo operativo, que incluye la creación de una empresa municipal o una entidad pública empresarial local, comprar maquinaria propia, preparación de sistemas comerciales de facturación y previsión de personal operativo.

Curiosamente Félix Juncal y Celso Dopazo formaban parte de la corporación municipal durante los últimos años en los que el servicio era de gestión directa (1995-99), antes de que el gobierno encabezado por Tomás Barreiro (1999-2003) decidiese apostar por una concesión administrativa. «Aquela época marcoume. As condicións do servizo eran lamentables, pero eran claramente mellorables. O que está claro é que cando perdes o control e o poder de tomar decisións todo vai a peor: xa hai outras regras e os fins ás veces son diferentes ao verdadeiro interese xeral da poboación», sostiene Juncal, que reconoce que nunca pensó que después de tantos años pudiese formar parte del proceso que puede revertir la externalización aprobada hace ya más de 25 años.

Desde el ejecutivo local defienden el trabajo realizado en los últimos años para extender las redes de saneamiento y abastecimiento en diferentes zonas del municipio. Félix Juncal y Celso Dopazo ponen como ejemplo la inversión de casi medio millón de euros en Area de Bon, la previsión de impulsar en 2027 el saneamiento en Mourisca o la reciente formalización de la compra de una finca en la parroquia de Cela que se destinará a la construcción de un nuevo depósito de agua.