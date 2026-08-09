Las carpinterías de Seara, en Moaña, seleccionadas en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura

El 7 de noviembre de 2025 el Concello de Moaña inauguraba la ambiciosa rehabilitación de las carpinterías tradicionales de Casqueiro y Carlagho, tras años de gestiones ante Costas del Estado y ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural y tras cerca de un año y medio de obras. El proyecto, que configura ahora la fisonomía del frente marítimo de A Seara, en el casco urbano, acaba de recibir un importante espaldarazo. Y es que fue seleccionado para la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo (BIAU). Los arquitectos encargados de la reforma, Óscar Fuertes Dopico y Iago Fernández Penedo, lograron por lo tanto este reconocimiento.

En esta edición de la bienal se presentaron 561 propuestas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay.

«Formar parte de esta selección supone ya un reconocimiento muy especial al trabajo realizado», explican los impulsores de la reforma. En las próximas fechas se anunciará qué obras seleccionadas son finalistas en un premio creado en 1998 por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España. «En cualquier caso llegar hasta aquí es un reconocimiento a la apuesta realizada por la recuperación y puesta en valor de las carpinterías de Seara», recalcan.

El estado actual de los astilleros tradicionales es el resultado de un largo camino. En estos momentos los espacios acogen exposiciones y jornadas culturales, sobre todo con programación ligada a la tradición marítima de la villa. Sin embargo, desde los inicios de la intención de la puesta en valor pasaron más de 10 años y, en el peor momento, un incendio provocado que en el 2017 calcinó la débil estructura del astillero de Casqueiro, que tuvo que ser reconstruido por completo.

El interior de la estructura de Casqueiro. | SANTOS ÁLVAREZ

La historia original de las carpinterías de A Seara data de 1941 y ya se componían de dos naves rectangulares, paralelas entre sí y perpendiculares a la avenida Concepción Arenal, con pocos metros de separación entre ellas, y una casa anexa a la de Carlagho, dedicada inicialmente a aserradero que luego fue vivienda vinculada a la actividad. Esa casa está todavía pendiente de su adaptación por parte del Concello para darle un nuevo uso público.

En la rehabilitación la carpintería de Carlagho mejoró sus fachadas y estructuras. La de Casqueiro se reconstruyó por completo y se retranqueó. Se mantuvo el mismo tipo de acabado en el tejado, con teja cerámica plana sobre el entablado a modo tradicional.