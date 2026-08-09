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Urbanismo

Afectados por el PIA del Río Saíñas presentan un recurso de reposición contra el proyecto

Denuncian una insuficiente evaluación de los riesgos de inundación y la falta de un estudio de alternativas, entre otras cuestiones

Ámbito de actuación del PIA junto al Río Saíñas, en la margen izquierda del vial.

Ámbito de actuación del PIA junto al Río Saíñas, en la margen izquierda del vial. / Gonzalo Núñez

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César Collarte

Cangas

Afectados por el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) en el entorno del Río Saíñas, que permitirá la construcción de 300 viviendas de protección oficial, han presentado un recurso de reposición ante la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras solicitando la suspensión cautelar del plan, así como su revocación o, al menos, la corrección de las deficiencias detectadas.

Entre otras cuestiones, apuntan una insuficiente evaluación de los riesgos de inundación, la afectación de elementos patrimoniales o la falta de un estudio de alternativas.

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