Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Tres personas resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico que se produjeron esta mañana en Pinténs (Cangas) y San Martiño (Moaña). En el primero de ellos una motocicleta con dos ocupantes se estrelló contra el saliente de la entrada de una vivienda después de que el conductor perdiese el control del vehículo. Como consecuencia del impacto las dos personas sufrieron heridas leves que requirieron de atención sanitaria in situ pero que no obligaron a trasladar a ninguna de ellas a un centro hospitalario. En el operativo participaron Grupo de Emerxencias de Cangas-Protección Civil, Policía Local y una ambulancia del 061.

En Moaña, alrededor de las 12 horas, un ciclista que circulaba por la calle Enrique Rubido de la Gándara, en pleno núcleo histórico de San Martiño, impactó contra un turismo que se encontraba estacionado en el lugar, lo que le causó daños en un brazo. Al lugar de los hechos acudió la Policía Local de Moaña y una ambulancia del 061