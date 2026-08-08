La toxina remite en la ría de Vigo y reabren seis polígonos en la comarca

Las toxinas empiezan a dar un respiro al sector mejillonero. Esta semana el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizó la reapertura de seis polígonos bateeiros de la comarca de O Morrazo situados en la ría de Vigo. Se trata de los Cangas F, G y H –que se corresponden con Nerga, Liméns y Areamilla– y los Cangas C,D y E, que están en Tirán, Meira y Domaio.

En la ría de Pontevedra también hay mejoría, pero que de momento no llega a Bueu ni Aldán. Esta semana reabrieron las tres zonas de producción de Combarro.