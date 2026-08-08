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Mejillón

La toxina remite en la ría de Vigo y reabren seis polígonos en la comarca

Las zonas de producción de la ría de Vigo ya pueden extraer bivalvo

En la ría de Pontevedra la situación también mejora, pero de momento los parques bateeiros de Aldán y Bueu continúan cerrados

Bateeiros trabajando a bordo en un barco en Moaña.

Bateeiros trabajando a bordo en un barco en Moaña. / Gonzalo Núñez 

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David García

O Morrazo

Las toxinas empiezan a dar un respiro al sector mejillonero. Esta semana el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizó la reapertura de seis polígonos bateeiros de la comarca de O Morrazo situados en la ría de Vigo. Se trata de los Cangas F, G y H –que se corresponden con Nerga, Liméns y Areamilla– y los Cangas C,D y E, que están en Tirán, Meira y Domaio.

En la ría de Pontevedra también hay mejoría, pero que de momento no llega a Bueu ni Aldán. Esta semana reabrieron las tres zonas de producción de Combarro.

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