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El Satur-Day Fest inunda Cangas con música, artesanía y gastronomía

El festival estrena formato, con dos jornadas, y se expande por diferentes localizaciones del centro urbano

El Satur-Day Fest en Cangas

El Satur-Day Fest en Cangas

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Música, artesanía y gastronomía inundan Cangas con el Satur-Day Fest. / Gonzalo Núñez

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David García

Cangas

Hasta nueve bandas de rock e indie, dj’s, un mercado artesanal y furgonetas gastronómicas. El Satur-Day Fest estrenó este año un nuevo formato, ampliando su duración a dos jornadas y con hasta tres escenarios repartidos por distintas localizaciones del centro de Cangas.

La música se repartió entre el escenario Povarelo, en la Alameda Xosé Félix Soage; un «Oasis Sonoro» en los jardines de O Señal; y el escenario Estrella Galicia, en la explanada de Ojea. Por la mañana actuaron Dani Barreiro & Kids, con un concierto dirigido a los más pequeños, y Rubia & The Bandits, mientras que Akindofsamu Dj se encargó de pinchar en el «Oasis Sonoro».

A partir de las 20.00 horas estaba previsto que comenzasen los conciertos en el escenario situado en Ojea, con un cartel que incluye a Youth Yard, Mambas Negras, Sarajevo 84, Ukelele Zombies y Manle.

El Satur-Day Fest está organizado por la Asociación Cultural Ruído de Fondo y las actividades son gratuitas. La música comenzó a sonar en la jornada del viernes en el escenario dispuesto en la Alameda de José Félix Soage, donde estuvieron Moon Cresta, Mighnai Children y WWculture Dj.

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El mercado artesanal este año reunió a unos 80 puestos, que se extendieron desde O Señal hasta el entorno de la Alameda Vella.

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