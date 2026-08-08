«Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»

Lo había anunciado el pasado mes de junio y ayer lo hizo oficial durante el acto de presentación del Frigoríficos del Morrazo. Eugenio González abandonará la política al término de este mandato, después de haber formado parte (de forma interrumpida, eso sí) de las últimas dos corporaciones.

¿Por qué ha tomado la decisión de retirarse?

Porque son muchos años y el PSdeG-PSOE tiene que dar paso ya a la gente joven. Yo ya no tengo nada más que hacer en el partido y en la política.

Habla como si ya estuviese cansado de todo.

No, lo que ocurre es que no quiero volver. Hace un año que dejé mis cargos en el partido, hay una ejecutiva nueva y puede trabajar con tiempo. Lo que no quiero es continuar.

Anunciar su despedida en la presentación del Frigoríficos, club en el que ha volcado buena parte de su gestión, tiene un aire un tanto simbólico.

Es lo que quería hacer. En la primera presentación que estuve, con el COVID, dije que había que buscar fórmulas para que el Cangas tuviese un pabellón de Asobal. Ahora, en septiembre estará completada la reforma, funcionando al cien por cien. Y hasta aquí hemos llegado.

¿Era el lugar idóneo para un anuncio de este tipo?

Yo creo que sí, y así lo había pensado. Hablé del pabellón, pero también del deporte en general. Conmigo se ha reformado la piscina, se ha cambiado el césped del campo de O Morrazo... Estoy contento.

¿Qué espinita le ha quedado clavada en cuanto a infraestructuras?

Las pistas de atletismo. Es necesario hacer una pista nueva, pero para eso hace falta un convenio con Xunta y Diputación, porque son casi 800.000 euros. Pedí una reunión con la Secretaría Xeral para o Deporte, pero no contestaron.

Volviendo a O Gatañal, en varias fases se ha acometido una importante reforma.

El Cangas es el equipo más representativo del pueblo y debe tener unas instalaciones acordes. Lo primero que hice fue la piscina de hielo, cambiar la iluminación, poner las gradas, el arreglo del tejado... Y así hasta este último proyecto.

Dijo que la obra estaría lista en septiembre, pero el presidente del Cangas ya hablaba en la presentación de hacer un pabellón nuevo.

En un tiempo no muy largo habrá que buscar terrenos para el futuro pabellón, pero no será mañana ni pasado. Y habrá que buscar la colaboración del resto de administraciones.

Supongo que ya no contaba con esta última etapa en la corporación (entró por la dimisión de Iria Malvido).

No, vino de rebote, asumí deportes porque era algo que controlaba, pero aunque antes no era concejal no estaba quieto, sino trabajando en la sombra.

¿El conflicto del balonmano playa, que acabó con su salida del gobierno, fue su peor momento?

Me dolió porque montó todo el espectáculo un amigo de toda la vida. La política no es desagradecida, lo son ciertos personajes que pululan por ella.

Hubo polémica también por sus declaraciones con los campos del Keniata.

Lo que demostró eso fue que en política hay mucho desagradecido. Ahora hay que invertir 300.000 euros porque los campos están como están. Cuando se haga la obra, ¿los dejamos abiertos o ponemos a la Policía a vigilar? Porque si te obligan a abrirlos con una moción y al mes y medio ya están destrozados...

¿Con qué recuerdo se queda de todo este tiempo?

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Con todo lo bonito del deporte, y ya más en concreto con el día en el que la Real Federación Española de Balonmano me otorgó la medalla de bronce. También con algunas personas y con palabras como las de Daniel Benavides (responsable de Deportes de la Xunta en Pontevedra), que agradezco profundamente.