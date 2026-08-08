El PP de Cangas critica el «sectarismo» del gobierno en las Festas do Cristo: «No es una programación para todos»

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha criticado el «sectarismo» del gobierno municipal en la programación de las Festas do Cristo, asegurando que «han vuelto a convertirla en una cuestión de gustos y preferencias», en lugar de «hacer unas fiestas para todos». Los populares inciden especialmente en que el año en el que se cuenta con «el mayor presupuesto de la historia» la Concellería de Cultura del BNG «haya sido incapaz de elaborar una programación realmente plural, diversa y representativa de las diferentes generaciones que viven y disfrutan Cangas».

El edil José Luis Gestido afirma que «uno de los grandes olvidados de esta programación vuelve a ser la juventud», y ahonda en esa idea preguntándose dónde está el espacio de la música pop, de la música electrónica o de las propuestas más comerciales, además de los artistas y Dj's orientados a un público más joven. «Cangas tiene magníficos Dj's y profesionales de la música y, sin embargo, el gobierno municipal parece haber decidido prescindir de ellos», señala. Y en concreto apunta a la «especialmente llamativa» ausencia de Dj's en las jaimas, un espacio que, manifiesta, «se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro de la juventud durante las Festas do Cristo».

Gestido hace referencia asimismo al presupuesto, toda vez que este año se han destinado al mismo recursos llegados a través de subvenciones de la Diputación de Pontevedra para actividades culturales, cuando tradicionalmente, comenta, «una parte importante de la financiación procedía de los ingresos generados por las propias atracciones y puestos». Por ello, reclama al gobierno local que explique «con absoluta transparencia cuánto dinero público se está destinando a las fiestas, de dónde procede y en qué se está gastando». Y añade que también habría que explicar si el aumento en el gasto «está relacionado, en parte, con la privatización de la producción, en lugar de aprovechar en mayor medida los recursos y el personal municipal».

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Sentencia el PP que las fiestas «no son del BNG ni de la Concellería de Cultura ni de ningún grupo concreto de vecinos. Son de todos los cangueses», o lo que es lo mismo, «más presupuesto debería significar más pluralidad. En Cangas, este año, lamentablemente, parece que ha significado solo más gasto».