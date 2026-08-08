Verano
Moaña reabre la playa de O Cocho tras limpiar un vertido desconocido
Una mancha de color marrón en la arena y las rocas obligó al cierre por precaución a las 13.00 horas del viernes
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REDACCIÓN
Una mancha de color marrón que apareció la mañana del viernes en la playa de O Cocho, en la parroquia moañesa de Meira, llevó al Concello a tomar la decisión de acordonar el acceso a la zona de baño, muy utilizada por los vecinos de O Latón. Se cerró el paso a las 13.00 horas del viernes y a primera hora de la mañana del sábado ya estaba reabierto después de limpiarse la mancha, según explica la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela.
Todavía se desconoce el origen de la mancha, que podrían ser de microalgas o bien por algún vertido de alguno de los astilleros que trabajan en el entorno. De ahí que se optase por el cierre preventivo para limpiarla y comprobar que no había más vertidos.
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