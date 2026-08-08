Geometría y color

Estos son dos de los elementos principales que articulan la exposición pictórica «Confluencias»firmada por Alberto Pena y David Romero, y que acoge la Casa da Cultura Bernardino Graña de Cangas hasta el día 26. Los visitantes podrán ver cerca de 40 cuadros y ocho piezas volumétricas en fanal, elaboradas con diferentes técnicas artísticas.

¡Ojalá que la presentación en darbo sea el augurio de una gran temporada!

Los grandes equipos tienen sus propios rituales y en el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo uno de los más arraigados es la presentación en el atrio de Darbo. Un acto de comunión con la presencia de todos los conjuntos del club, desde los más pequeños hasta la plantilla de Asobal. Una jornada en la que se reafirma esa unión entre equipo y afición que es clave para el éxito. Ojalá que sea el augurio de una gran temporada, en la que a poder ser suframos un poco menos. Pero en todo caso, no hay que olvidar que «en Cangas, ninguén se rende».

¿Un respiro para los vecinos de las playas?

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Parece que hoy dan lluvia. Un respiro meteorológico, que buena falta hace. Pero también un posible respiro para los vecinos que viven más cerca de las playas, en especial en O Hío y Aldán. En este caso seguro que se puede aplicar ese dicho de a mal tiempo buena cara. Una pena tener el paraíso al lado de casa y no poder disfrutarlo por culpa de quienes no saben aparcar y dejan las bolsas de basura en sitios inverosímiles.