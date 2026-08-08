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Prevención contra el fuego

Comuneros urgen una motobomba en O Morrazo tras varios conatos de incendio

La Mancomunidade de Montes insiste en la necesidad de un equipo de brigadistas con su base en la comarca | Estiman en una hora la intervención terrestre en Barra

Intervención en el fuego cerca de la playa de Barra. | GONZALO NÚÑEZ

Intervención en el fuego cerca de la playa de Barra. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

O Morrazo

La Mancomunidade de Montes do Morrazo, que agrupa a la inmensa mayoría de los comuneros de Bueu, Cangas, Marín, Moaña y Vilaboa, mantiene su «gran preocupación» por el riesgo de incendios en la comarca ante la cantidad de maleza acumulada sobre todo en muchos terrenos particulares. Debido a ello alega que se necesita «urgentemente» una «motobomba contra incendios» con un equipo de brigadistas, que tenga su base de forma continuada en O Morrazo para garantizar una intervención lo más rápida posible ante cualquier fuego.

Recuerdan, los comuneros, los varios conatos de fuego que se registraron ya en O Morrazo, como en Cabo Udra en dos ocasiones, en Marín o el del pasado 27 de julio cerca de la playa de Barra en O Hío (Cangas). Se quejan de que en ese caso los medios de extinción terrestres «tardaron una hora en llegar» y temen que si ese día la zona sufriese viento fuerte «sería altamente probable que se complicase el control de ese fuego», que finalmente pudo extinguirse en poco tiempo tras calcinarse 0,25 hectáreas.

Este hecho refuerza, según los comuneros, el análisis de la Mancomunidade de Montes do Morrazo de que «además de una grave carencia de gestión para la prevención de fuegos» también existe una «carencia en el número de medios de extinción terrestres para O Morrazo», por eso reclaman a la Xunta la mencionada motobomba con un equipo de brigadistas fijo para la zona.

Hay que recordar que tras una reunión a finales de junio entre representantes de las comunidades de Montes, el Concello de Moaña ofreció al Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés los locales de los comuneros de Domaio y Moaña para que instalasen una base para una motobomba, apelando a su buena ubicación y conexión con la Autovía do Morrazo y las carreteras generales, lo que facilitaría la intervención rápida en cualquier punto de la península.

Denuncias

Noticias relacionadas y más

En los últimos días FARO desveló que solo el Concello de Moaña había recibido unas 400 denuncias de vecinos por terrenos particulares que no tenían limpias las franjas secundarias en pleno verano. La Mancomunidade de Montes do Morrazo, asimismo, elaboró un plano detallando los puntos críticos que se deberían priorizar a la hora de limpiar o forzar la limpieza de sus propietarios. Identificaron espacios en serio riesgo como el entorno de los colegios de O Hío y Aldán o del polígono industrial de Castiñeiras en Bueu.

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