Vida animal bajo la sombra del eclipse

Hay escenas de la naturaleza que pueden esperar. Un ave que llega a su nido, un animal que sale a alimentarse o un grupo que se posa en una rama pueden volver a aparecer frente a un cámara al día siguiente. El eclipse solar del próximo 12 de agosto, en cambio, no ofrece una segunda oportunidad. Ese es precisamente el reto al que se enfrentarán diferentes cámaras, investigadores y ciudadanos voluntarios en el Proyecto TriEclipse. La particularidad del encuentro se halla precisamente en que es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto así.

Ya no solo se trata de esperar a que un animal aparezca, sino de estar preparado para registrar una reacción que puede producirse, o tal vez no. Puede cambiar su comportamiento, marcharse o sencillamente no tener ningún tipo de reacción.

El seguimiento comenzará momentos antes del eclipse, cuando los participantes deberán registrar las condiciones y el comportamiento habitual de los animales. Después, continuarán durante la reducción de luz, y, más tarde, cuando se vuelva a aumentar una vez terminado el fenómeno, comprobar si las diferentes especies regresan a su comportamiento inicial. El material será recopilado posteriormente para elaborar un documental con el apoyo de especialistas en comportamiento animal.

En Cangas, el eclipse alcanzará cerca de un 99% de ocultación, por lo que la reducción de luz será especialmente notable. Para registrar el fenómeno se emplearán teléfonos móviles, cámaras profesionales, cámaras trampa y equipos térmicos. La prioridad siempre será no interferir en el comportamiento de los animales.

Jesús Serrano, fotógrafo avanzado de naturaleza, forma parte de los cerca de 200 participantes que, repartidos por distintos puntos de España, registrarán el comportamiento de diferentes especies antes, durante y después del eclipse. En su caso, el objetivo apuntará especialmente a las aves marinas de Cangas, ya que es un entorno que lleva más de un año recorriendo y observando.

«Las aves, por ejemplo, dependen mucho de la luz solar, no se sabe cómo van a reaccionar», explica. Mientras otros participantes estudiarán abejas u otros insectos, Serrano seguirá a los cormoranes para comprobar qué ocurre cuando la luz desaparezca de forma repentina.

Serrano llega al eclipse con una experiencia de casi cinco décadas grabando la naturaleza. En Cangas lleva más de un año siguiendo especialmente a los cormoranes y conoce ya sus rutinas y lugares habituales. En una de sus últimas pruebas observó cómo, a medida que disminuye la luz, las aves comenzaban a secarse las alas y abandonar progresivamente el lugar. Ahora queda por descubrir qué ocurrirá cuando el cambio resulte más abrupto. El principal miedo, reconoce, es que un error técnico pueda arruinar un momento irrepetible. «Nos pueden perder los nervios», explica, consciente de que una batería agotada o pulsar el botón equivocado puede hacer perder la escena.

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A sus 71 años, Serrano afronta el TriEclipse también como un reto personal. Le gustaría conseguir captar algún comportamiento inusual y especial, y, sobre todo, que sus imágenes formen parte del documental final. «Va a ser una meta para mí», reconoce. Ahora solo queda esperar. Cuando la luz desaparezca sobre Cangas, las cámaras estarán preparadas y los cormoranes serán los protagonistas. Lo que hagan durante esos minutos será, precisamente, la incógnita sobre la que el proyecto TriEclipse pretende arrojar luz. Nunca mejor dicho.