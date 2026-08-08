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Illas Atlánticas

Anduxía cuestiona el acabado «urbanita» y el «impacto visual» de las obras de Turismo en Ons: reclama que los proyectos en la isla se sometan a proceso de consultas y exposición pública

El colectivo ecologista considera «incomprensibles» algunas de las actuaciones ya ejecutadas y lamenta que otras, como el nuevo acceso a la playa de Area dos Cans, aún no estén completadas

Las obras de la Axencia Galega de Turismo en la isla de Ons

Las obras de la Axencia Galega de Turismo en la isla de Ons

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La balaustrada de granito y el nuevo empedrado en la subida a O Curro. / Anduxía

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David García

Bueu

La Axencia Galega de Turismo está a punto de concluir después de varios años de trabajos las obras incluidas en el proyecto de «recuperación da calidade do espazo público» en la isla de Ons. El resultado final resulta cuestionable para algunos colectivos, como la Asociación Ecoloxista Anduxía de Bueu, que califica de «incomprensibles» algunas de las intervenciones realizadas. «A súa estética é totalmente urbanita e non se adapta ao aspecto que ten o barrio do Curro e a illa en xeral», exponen a través de un escrito presentado tanto en el Parque Nacional Illas Atlánticas como en la propia Axencia Galega de Turismo. Por ello entre las propuestas que realiza destaca la petición de que a partir de ahora los proyectos que se ejecuten en el ámbito de las Illas Atlánticas se sometan al menos a un proceso de consultas previas y otro de exposición pública.

Una de las intervenciones más discutidas es el empedrado en el barrio de O Curro, con un total de 4.000 metros cuadrados de adoquín «abujardado». Una elección que se considera difícil de justificar porque esta zona ya estaba totalmente pavimentada con piedra tipo «esquisto», que según Anduxía se adecuaba mejor al entorno.

Con todo, la decisión más «incomprensible» es la demolición de la caseta de información turística existente, que «estaba totalmente operativa e integrada», y que se sustituye por otra de cemento y madera. Una dotación más moderna, pero sobre la que albergan dudas acerca de su funcionalidad. «Carece de puntos de atención cara o peirao, limitándose a zona de atención ao público a dúas pequenas ventás no lateral norte», expone el escrito.

Las obras de la Xunta de Galicia en la isla de Ons

Las obras de la Xunta de Galicia en la isla de Ons

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Los trabajos para la nueva senda entre el muelle y la plaza de Area dos Cans, a la altura de una zona de descanso. / Cortesía Tinón Pardellas de Blas

La otra razón para cuestionar esta intervención es que no sirven para resolver la difícil accesibilidad desde el muelle puesto que la inclinación de la rampa se mantiene igual, a lo que hai que unir una balaustrada de granito que «non fai outra cousa que crear unha pantalla visual». Anduxía sostiene en la instancia remitida a las administraciones implicadas que no entiende como desde el Parque Nacional Illas Atlánticas, que tiene las competencias en materia urbanística, «se autoriza este tipo de actuacións urbanizadoras que non levan máis que a perda da identidade cultural e estética deste emblemático barrio de Ons».

El colectivo ecologista señala además la senda enlosada que se está ejecutando en el tramo final del acceso al camping, que resulta «impracticable» por su inclinación, o la construcción de una serie de gradas al lado de la entrada al faro.

Retraso en la ejecución del nuevo acceso a la playa de Area dos Cans

Una de las fases del proyecto es el nuevo acceso a la playa de Area dos Cans, una obra que desde Anduxía no cuestionan. En este caso lamentan que los trabajos todavía no estén concluidos a estas alturas del verano, lo que obliga a vecinos y visitantes a dar un rodeo para poder llegar a este arenal. «Aínda por riba cos escombros acumulados, con zonas balizadas ou co paso cortado, como os merendeiros, e cun continuo ir e vir de máquinas e ruídos que dan unha imaxe impropia dun parque nacional», concluyen.

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Por ello, desde la Asociación Ecologista Anduxía de Bueu defienden la necesidad de no autorizar nuevas intervenciones en la isla que supongan un «impacto visual e paixaxístico» y que en todo caso se sometan a consultas previas y exposición pública para que pueda haber una participación real por parte de todas las entidades y ciudadanía vinculada al parque.

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