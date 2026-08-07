La Xunta prevé acabar en agosto las obras de mejora en la isla de Ons

La isla de Ons está a tope. De visitantes y de obras. Desde la segunda quincena de agosto el archipiélago de Bueu suma casi 17 días consecutivos con el cupo de visitantes agotado –la excepción fueron los días 24 y 27– y en este mes de agosto ya no hay plazas disponibles hasta el día 16. Los vecinos y turistas conviven con los trabajos de mejora que ejecuta la Xunta de Galicia y que según los datos aportados por la Consellería de Medio Ambiente se acercan a los 2,5 millones de euros.

Estas obras en el Parque Nacional Illas Atlánticas se realizan a través de la propia consellería y de la Axencia de Turismo de Galicia, que depende de la Consellería de Presidencia. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural tiene prevista una inversión de 422.103 euros que se destinan al soterrado de la línea eléctrica hacia el faro, la reparación de conexiones y cambios en algunos puntos. Una intervención con la que se quiere dar solución definitiva a los problemas en el suministro eléctrico registrados durante la primera parte del año. Desde Medio Ambiente apuntan que la previsión es acometer este soterrado durante este mismo verano.

Por su parte, la Axencia Galega de Turismo está cerca de concluir el lote de obras que forman parte de un contrato de 1,8 millones de euros. En estos momentos está en ejecución la remodelación de todo el entorno de O Curro, con un nuevo pavimento y acabados, la construcción del nuevo acceso a la playa de Area dos Cans desde el entorno del puerto, la nueva caseta de información turística situada en las inmediaciones del muelle y con la que se da la bienvenida a los visitantes y la reparación de caminos en el entorno de Canexol y del cámping de Chan da Pólvora. «Son obras que están actualmente en fase de execución e cuxa finalización está prevista para principios do mes de agosto», aseguran desde la Consellería de Medio Ambiente.

A este lote de proyectos hay que sumar otra intervención que está en fase de ejecución y que parece que no estará concluida para las fiestas patronales de San Xaquín, que se celebran el domingo 23 de agosto. Se trata de la rehabilitación de la capilla original, situada en el entorno del cementerio de Canexol y que data de mediados del siglo XIX. Esa una obra de casi 200.000 euros y que asumen entre la Consellería de Cultura y la Consellería de Medio Ambiente. Mientras tanto, sí que se ha procedido a cambiar la puerta de la actual iglesia de San Xaquín, situada en la zona de O Curro, justo al pie del camino que sube hacia el faro de la isla.