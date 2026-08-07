Música en directo
Tres escenarios para una jornada cargada de música y ambiente con el Satur-Day Fest en el centro de Cangas
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Bueu
La jornada de este sábado en el Satur-Day Fest en Cangas incluye las actuaciones de Dani Barreiro & Kids (12.00 h) y Rubia The Bandits (13:45 h), en el escenario Povarelo, en la Alameda Vella. En los jardines de O Señal estará un «oasis sonoro» con Akindofsamu Dj, a las 12.00 y a las 17.00 h.
Los conciertos en el escenario Estrella Galicia, en la explanada de Ojea, comenzarán a las 20.00 h con Youth Yard. Luego vendrán Mambas Negras (21.15 h), Sarajevo 84 (22.45 h), Ukelele Zombies (00.00 h) y Manle (01.15 h).
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