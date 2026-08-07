Seis jornadas para vivir la cultura en Hío

Vilariño volverá a convertirse este agosto en un punto de encuentro para la cultura y la música. La parroquia de O Hío acogerá desde el día 10 una nueva edición de la Semana Cultural del Area e Folk. Se trata de seis jornadas de actividades que culminarán el sábado 15 con la celebración de la cuarta edición del festival Area e Folk. La propuesta, organizada por la Asociación Cultural Ecoloxista A Dema do Hío, combinará cine, poesía, narración oral, música tradicional y diferentes estilos musicales, siempre a partir de las 21.00 horas.

La programación arrancará el lunes 10, con una jornada dedicada al cine y a la memoria de la contracultura gallega. Se proyectará «Semente de berrar: 40 anos de ruído e rúa», un documental autogestionado que recorre la historia del punk, el movimiento DIY y la contracultura en Galicia desde 1981 hasta la actualidad. La obra recoge las voces de bandas, público, organizadores, responsables de fanzines y establecimientos vinculados a esta escena. Tras la proyección se celebrará un coloquio con varias personas relacionadas con el punk-rock gallego.

El martes 11 será el turno de la música tradicional. Un encuentro de pandereteras reunirá a diferentes agrupaciones vecinales y terminará con una foliada abierta al público, en una jornada pensada para favorecer la participación y el encuentro entre los asistentes.

La poesía tomará el relevo el miércoles 12, con un recital a cargo de Carlos Amado y Míriam Ferradáns. Después llegará la actuación de Codia e Miolo, en una noche que volverá a combinar diferentes disciplinas dentro de la programación cultural de esta edición.

Cartel de la cuarta edición del Area e Folk / Cedido

El jueves 13 la propuesta se moverá entre el humor, la literatura y la música. La noche comenzará con el monólogo de Celestino Fuentes, Tino, y continuará con «Contos de revolución, de Neira Vilas a Brassens», de Dani Blanco y de Zé Pumar. El espectáculo mezcla narración, acordeón y voz para recorrer distintos movimientos y momentos históricos, desde Buenos Aires hasta la caída del muro de Berlín, pasando por el Mayo del 68 y las barricadas de París. La jornada terminará con The Karaoke Experience, una propuesta de karaoke acompañada íntegramente por música en directo.

La Semana Cultural continuará el viernes 14 con el Area e Rock, que servirá como antesala de la jornada principal del día siguiente. Las bandas Vilarinho Tolo y Manle serán las encargadas de protagonizar una noche dedicada al rock.

Y será el sábado 15 cuando llegue el momento central de la programación: la celebración del Area e Folk IV. La jornada comenzará a las 10.00 horas con un pasacalles de Ameaça de Bombo por Vilariño, que dará el pistoletazo de salida a un día dedicado por completo a la música.

A las 13.00 horas actuará Tiruleque, llevando al escenario su propuesta vinculada a la música tradicional y al carácter festivo de la formación. La programación continuará por la tarde con Brais das Hortas, que actuará a partir de las 18.00 horas.

Ya por la noche, desde las 21.00 horas, llegará el bloque de conciertos que pondrá el broche a esta cuarta edición. Abril, Mediarea y Os Vacalouras serán los encargados de cerrar la jornada y, con ella, la Semana Cultural.

Mediarea en el concierto de presentación de su nuevo disco. / Gonzalo Núñez

De este modo, A Dema do Hío vuelve a apostar por una programación que pone en diálogo tradición y propuestas contemporáneas, con espacio para el cine documental, la poesía, la narración, el humor, el rock y la música tradicional.

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Se trata de una semana pensada para públicos diversos y en la que la participación vecinal vuelve a ocupar un lugar destacado, lo que genera un equilibrio entre el carácter cultural y comunitario de O Hío.