El PSOE de Moaña insta a aceptar los terrenos de la Sareb y pide «menos pancartas» a BNG y PP

«Menos pancartas e máis acordos». Esta es la petición que formula el portavoz del grupo municipal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, ante la guerra de pancartas entre BNG y PP a cuenta de los terrenos de As Raíñas. El edil reclama a la alcaldesa, Leticia Santos, que acepte los terrenos para poder acometer la construcción de vivienda de promoción pública. «Primeiro hai que aceptar os terreos. Despois será o momento de que Concello, Xunta de Galicia e Goberno de España colaboren para atopar a mellor fórmula de financiamento e facer realidade preto de 300 vivendas públicas», sostiene Mario Rodríguez.

El concejal hace un llamamiento para que BNG y PP abandonen la confrontación y se centren en dar respuesta al principal reto al que se enfrenta el municipio, en alusión al acceso a la vivienda. En este sentido reprocha que el debate político se centre en un intercambio «permanente» de acusaciones y pancartas. «Mentras uns colgan pancartas, o PSOE tende a man para construír solucións», asegura Rodríguez, que insiste en exigir «menos pancartas, menos marketing e menos algarabía e máis diálgo, máis responsabilidade e máis acordos».

La formación socialista no solo lanza una petición al grupo de gobierno y a laca Alcaldía, sino que también se dirige igualmente al PP. Mientras al BNG le insta a aceptar la cesión de los terrenos de As Raíñas, a los populares les reclama que «abandonen a demagoxia e deixen de usar un asunto tan sensible como a vivenda para alimentar a confrontación política».

Un freno al desarrollo de Moaña

Mario Rodríguez argumenta que la crisis de la vivienda no es solo un problema de carácter social, sino que también supone un freno al desarrollo de Moaña. «Sen vivenda pública e accesible non haberá relevo xeracional, non atraeremos a novas familias e será moito máis difícil construír unha Moaña máis grande, máis dinámica e con mellores servizos públicos para toda a veciñanza», sostiene. Desde el PSOE defienden que esta debería ser la prioridad de todos los grupos políticos y ofrecen su «plena colaboración institucional» para alcanzar un acuerdo para poder aprovechar esta oportunidad. «A política útil non consiste en buscar culpables nin en colocar pancartas. Consiste en construír consensos, aproveitar as oportunidades e resolver os problemas reais da cidadanía», concluye Mario Rodríguez.