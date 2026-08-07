La playa de Arneles, en Cangas, abre al baño tras superar un episodio de contaminación por fecales

El Concello de Cangas ha abierto esta tarde al baño la playa de Arneles después de que la segunda analítica realizada haya arrojado como resultado la desaparición del episodio de contaminación que provocó el izado de la bandera roja el pasado miércoles 5 de agosto. La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha comunicado el gobierno local que los muestreos tomados ese mismo día para comprobar la calidad de las aguas han rebajado de forma considerable los niveles de la bacteria Ecoli para situarlos nuevamente dentro de los límites sanitarios, por lo que el arenal vuelve a estar plenamente operativo para los bañistas. Los resultados del último análisis apuntan a unos valores de 111, muy por debajo del tope de 800 fijado en la normativa. En la primera analítica esos valores se situaban en los 1.184.

Lo que no ha cambiado un ápice ha sido la postura del ejecutivo cangués, que mantiene su intención de solicitar un encuentro con la Capitanía Marítima de Vigo para solicitarle un mayor control de las embarcaciones recreativas que fondean en la Ría de Aldán para evitar la masificación que se está produciendo en los últimos veranos, y también para evitar episodios de vertidos como el que se ha producido esta semana. El planteamiento del concello es reclamar al órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, competente en la lámina de agua, que regule y limite la presencia de embarcaciones de recreo en esa zona, en la que, a lo largo del último mes, ha habido días con hasta cerca de 70 buques varados en la línea costera que marcan las playas de Arneles, Vilariño y Pinténs, a los que hay que sumar los que están situados en otras zonas más próximas a mar abierto.

La petición será cursada muy probablemente la próxima semana, ya que el concello quiere tener primero la confirmación por escrito -la verbal ya la tiene- de la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, de que el vertido detectado en la playa de Arneles no procedía de la red de saneamiento municipal. Con ese documento y con otras pruebas fotográficas y videográficas se quiere poner encima de la mesa la necesidad de regular una masiva presencia de yates que está teniendo efectos negativos sobre el medio ambiente, pero también sobre la labor habitual de los marineros, tal y como ha apuntado la Cofradía de Pescadores de Aldán.

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La prohibición para el baño en la playa de Arneles se decretó el miércoles, tras conocer los negativos resultados de los muestreos periódicos realizados por la Consellería de Sanidade en los arenales de la comunidad autónoma. Casi de inmediato se descartó que la causa tuviese su origen en un vertido en tierra, y se señaló directamente desde la Cofradía de Pescadores de Aldán al vaciado de fecales desde alguna de las embarcaciones de recreo fondeadas en el fondo de la Ría de Aldán. el viento del norte y las corrientes acabaron arrastrando los residuos hasta la arena de la playa de Arneles.