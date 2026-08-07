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Fieles a su cita diaria a la sombra de la Praza Massó

Jugadoras de cartas en la Praza Massó de Bueu.

Jugadoras de cartas en la Praza Massó de Bueu.

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Javier Manchado

Todos los días se bajan su mesa de camping, la colocan al lado de un banco a la sombra de uno de los árboles de la Praza Massó, en Bueu, y a jugar a las cartas. Una buena costumbre porque además de hacer vida social la baraja también sirve para entrenar la mente. ¡A seguir que aún queda mucho verano!

El ambientazo nocturno en el muelle de Aldán

La proliferación de barcos de recreo en aguas de la Ría de Aldán está teniendo también su reflejo en tierra, con un ambientazo nocturno en el muelle que contrasta con cualquier jornada de invierno. Es al caer el sol cuando se produce el desembarco de turistas, ataviados con sus mejores galas para disfrutar del fresco, de un buen paseo y de la irrepetible gastronomía.

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