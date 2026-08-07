La Diputación aprueba más de 160.000 euros para el vial As Meáns-Norte, en Bueu

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes el proyecto presentado por el Concello de Bueu para la mejora del vial entre As Meáns y Norte, que implicará una inversión de más de 160.000 euros. La actuación se incluye dentro de las obras incluidas en el Plan +Provincia 2026 y tras este trámite el gobierno local de Bueu puede proceder al inicio del expediente de contratación.

El proyecto recoge la limpieza de las cunetas, un bacheado previo, la mejora de la red para la recogida de aguas pluviales, la instalación de rejillas y cunetas de drenaje, la renovación de la señalización y el asfaltado del vial, de unos 500 metros de longitud. A mayores se incluye un fresado del pavimento en las intersecciones con los caminos colindantes.