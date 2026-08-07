Salud pública
Una curiosa y original llamada de atención por la presencia de ratas en Cangas
Vecinos colocan carteles con la palabra «Ratas» y dibujos en la zona de San Pedro, en el frente a la PO-551
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Cangas
Curiosa y llamativa protesta por parte de los vecinos del entorno de San Pedro, en Cangas. En los últimos días colocaron diferentes carteles advirtiendo de la presencia de ratas en una zona muy transitada. Justo en el frente a la carretera PO-551 y al lado de un contenedor del servicio de recogida de la basura.
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