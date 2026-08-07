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Una curiosa y original llamada de atención por la presencia de ratas en Cangas

Vecinos colocan carteles con la palabra «Ratas» y dibujos en la zona de San Pedro, en el frente a la PO-551

Denuncia vecinal en San Pedro, en Cangas

Denuncia vecinal en San Pedro, en Cangas

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Carteles que advierten de la presencia de ratas en el frente a la PO-551 en San Pedro, en Cangas. / Gonzalo Núñez

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David García

Cangas

Curiosa y llamativa protesta por parte de los vecinos del entorno de San Pedro, en Cangas. En los últimos días colocaron diferentes carteles advirtiendo de la presencia de ratas en una zona muy transitada. Justo en el frente a la carretera PO-551 y al lado de un contenedor del servicio de recogida de la basura.

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