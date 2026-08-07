Los comuneros insisten en rechazar Udra como zona para ver el eclipse

La Comunidade de Montes de Beluso mantiene su absoluto rechazo a incluir Cabo Udra, que forma parte de los terrenos comunales de la parroquia, como zona de observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Una negativa ratificada en una reunión de la junta rectora celebrada hace unos días y de la que se dio traslado al Concello de Bueu. Sin embargo, los comuneros muestran su sensación de «frustración» e «impotencia» puesto que la intención del Concello de Bueu pasa por mantener este espacio como uno de los lugares habilitados para seguir este fenómeno astronómico. Una decisión que, según se les trasladó desde el gobierno local, tiene como objetivo poder garantizar un dispositivo de control para regular los accesos y aforos, además de garantizar la seguridad.

Un argumento que desde la directiva de los comuneros no comparten y cita el caso del entorno de Donón y Cabo Home, que forma parte de los montes comunales de la parroquia de O Hío. «Neste caso tamén se acordou a súa exclusión e o Concello de Cangas vai garantir un operativo de seguridade», sostiene la presidenta de los comuneros de Beluso, Raquel Bermúdez. Insisten que otros municipios gallegos adoptaron acuerdos para excluir lugares emblemáticos de las zonas habilitadas para la observación del eclipse, como la Torre de Hércules en A Coruña; la playa de Carnota y el monte Pindo, en el municipio de Carnota; la Fervenza do Toxa, en Silleda; o el monte de A Guía, en Vigo. A este respecto precisan que cuando el Concello de Bueu seleccionó Udra para ver el eclipse lo hizo sin reunirse previamente la comunidad de montes.

Los comuneros defienden que existen motivos suficientes para excluir a todo el entorno de Cabo Udra como punto para seguir el eclipse solar. «Estamos falando dun lugar que está clasificado como Rede Natura 2000, que é Lugar de Interese Comunitario (LIC) e Zona de Especial Conservación (ZEC). E todo isto nun momento de alto risco de incendio», argumentan desde la Comunidade de Montes de Beluso. En este sentido recuerdan que a principios del mes de julio ya se registraron dos fuegos en la zona.

La junta rectora sostiene que para la inclusión de Cabo Udra como punto de observación habría que cumplir una serie de requisitos y autorizaciones de instancias superiores, que entienden que no se tramitaron. «A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia obriga a ter unha autorización da Dirección Xeral de Patrimonio e limita de xeito claro as actividades que xeren contaminación acústica, ambiental e de tránsito que podan poñer en risco a conservación ou desfrute do ben», afirman.

Otra de las preocupaciones de los comuneros es la seguridad y eventuales emergencias en un entorno que cuenta con zonas con una «deficiente» cobertura de telefonía móvil.

Mapa de Galicia para ver el eclipse. En la zona oscura y con los puntos azules los municipios en los que se verá al 100%. En la franja más clara y con puntos amarillos, incluyendo la comarca de O Morrazo, el eclipse será parcial. / Xunta de Galicia

A este respecto la directiva comunal alude también a la responsabilidad civil inherente a un evento de esta índole. Los comuneros buscaron asistencia técnica y legal, que concluye que la inclusión de estos terrenos en la red de puntos de observación nada tiene que ver con la actividad propia de una comunidad de montes. «Como acontece con probas deportivas, andainas e outras actividades organizadas por terceiros, sería o promotor da actividade, neste caso o Concello de Bueu, quen tería que contratar o correspondente seguro para o evento multitudinario que se pretende celebrar», advierten.

Exigencia de un dispositivo específico de seguridad y control

Con todo, desde la junta rectora parecen asumir que desde el ayuntamiento se seguirá adelante con la inclusión de Cabo Udra como lugar de observación del eclipse. Los comuneros exigen al Concello que, con independencia de la decisión final que se adopte, garantice un dispositivo específico de seguridad y control para el día 12 de agosto. Un operativo que incluya cortes de tráfico y restricciones de acceso para evitar el colapso de las vías, coordinación entre los distintos servicios de emergencias o la adopción de las medidas necesarias para una eventual evacuación de personas y la intervención de medios de emergencia.

Entre esas exigencias se incluye una limpieza integral del espacio de Cabo Udra después de la jornada de observación del eclipse solar. Un operativo que debería asumir el propio ayuntamiento para dejar los terrenos «no mesmo estado de limpeza e conservación no que se atopaban con anterioridade».

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La Comunidade de Montes de Beluso lamenta que, con independencia de que finalmente se excluya a Cabo Udra de los lugares de observación, «o dano xa está feito», en alusión a la publicidad y efecto llamada. Y a este respecto advierten de la falta de información clara a la ciudadanía puesto que la comarca de O Morrazo no forma parte de la franja del territorio en la que este fenómeno se podrá ver al 100%. Los científicos y astrónomos insisten en que la diferencia entre estar en la senda del 100% o estar en la del 99,9%, aunque parezca muy pequeña en realidad es muy grande. Fuera de esa franja de totalidad lo que se verá es un eclipse solar parcial y el sol no se oscurecerá por completo. Simplemente su luz estará un poco apagada.