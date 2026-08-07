Fiesta
Bueu recupera su «Carnaval de verán», que será el 22 de agosto
La iniciativa estará organizada por el Concello y la hostelería de Banda do Río
En unos días se desvelará toda la programación
Bueu recupera este año su «Carnaval de Verán», que en 2025 no se pudo celebrar. La organización correrá a cargo del Concello y de la hostelería de Banda do Río, que han fijado como fecha para esta fiesta el próximo sábado 22 de agosto.
El cartel acaba de ser presentado por la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo, y responsables de los establecimientos Magic y Zoquiños. El lugar elegido para las celebraciones es el aparcamiento de Banda do Río y durante los próximos días se desvelará la programación completa de este nuevo «Carnaval de Verán».
La organización avanza de momento que habrá diversas actuaciones musicales, Dj’s y actividades para todos los públicos, incluyendo los más pequeños.
La organización apunta que el objetivo es dinamizar el barrio de Banda do Río y proponer alternativas de ocio, razón por la que este año el Concello de Bueu ha decidido asumir un mayor protagonismo y apoyo para su celebración.
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