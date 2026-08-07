Beluso celebra la fiesta en honor a Sanamedio

La parroquia de Beluso celebró este viernes las fiestas en honor a Sanamedio, organizadas por el Concello de Bueu. El programa incluyó misas una misa solemne a las 12.30 horas, seguida de procesión y al acabar una sesión vermú. Por la tarde estaban previsto juegos populares, la actuación del grupo Ida y Vuelta y para acabar una verbena con Distrito 7.