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Beluso celebra la fiesta en honor a Sanamedio

La fiesta de Sanamedio, en Beluso (Bueu)

La fiesta de Sanamedio, en Beluso (Bueu)

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La fiesta de Sanamedio, en Beluso (Bueu) / Gonzalo Núñez

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D.García

Bueu

La parroquia de Beluso celebró este viernes las fiestas en honor a Sanamedio, organizadas por el Concello de Bueu. El programa incluyó misas una misa solemne a las 12.30 horas, seguida de procesión y al acabar una sesión vermú. Por la tarde estaban previsto juegos populares, la actuación del grupo Ida y Vuelta y para acabar una verbena con Distrito 7.

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