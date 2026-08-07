Residuos
Alternativa dos Veciños pide revisar el sistema de bonificaciones y dar mayor seguridad jurídica a la Ordenanza de la Basura
La formación de Victoria Portas presenta un bloque de alegaciones para corregir «medidas que consideramos desproporcionadas y de difícil aplicación»
Alternativa dos Veciños ha presentado un nuevo bloque de alegaciones a la Ordenanza Reguladora del Servicio de Gestión Integrada de Residuos de la Mancomunidade do Morrazo, en una iniciativa que, señala, no cuestiona la necesidad de mejorar el reciclaje ni de cumplir con la normativa ambiental. El objetivo es corregir «medidas que consideramos desproporcionadas, de difícil aplicación y que deberían revisarse antes de la aprobación definitiva».
De este modo. la formación política solicita modificar las obligaciones impuestas a los establecimientos hosteleros y comerciales para el almacenamiento y retirada de los colectores, así como revisar el sistema de bonificaciones, «que resulta excesivamente burocrático». También apuntan a corregir el tratamiento de los locales sin actividad, aclarar el alcance de las facultades inspectoras y evitar que determinados sectores tengan que asumir nuevos costes «sin una justificación suficiente».
Las propuestas formuladas desde AV también inciden en la necesidad de que la nueva ordenanza ofrezca una mayor seguridad jurídica y que respete los principios de proporcionalidad y buena regulación, todo para «garantizar que las obligaciones impuestas a los ciudadanos sean realmente asumibles y acordes con la realidad de O Morrazo». Para el grupo liderado por Victoria Portas, «la protección del medio ambiente debe ir de la mano de una normativa equilibrada, viable y consensuada».
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