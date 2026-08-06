El XXIX Canjazz incluye diez eventos y homenajes a Miles Davis y Coltrane

El Festival Canjazz volverá a llenar de jazz las calles de Cangas del 16 al 19 de agosto con una vigesimonovena edición que apuesta por la combinación de artistas internacionales consolidados, jóvenes promesas y talento gallego. El certamen, organizado por la Asociación de Jazz de Cangas, recupera este año las sesiones vermú y renueva el formato de las jam sessions, en una programación especialmente marcada por el centenario del nacimiento de dos figuras imprescindibles de la historia del jazz: Miles Davis y John Coltrane. Por ello, y a modo de homenaje, la programación de este año concede un especial protagonismo a la trompeta y al saxofón.

La organización aprovechó la presentación para asegurar que el cartel mantiene la filosofía que ha caracterizado al festival durante casi tres décadas: acercar al público nombres de referencia del panorama internacional, pero sin renunciar a descubrir nuevos talentos. «El público de Canjazz siempre viene con ganas de descubrir nueva música», destaca el músico y uno de los responsables del certamen, Xan Campos, ya que consideran esa curiosidad como una de las señas de identidad del festival.

El escenario principal, que volverá a estar situado en el Eirado do Costal, abrirá el domingo 16 con las notas del saxofonista Román Filiú, considerado como uno de los referentes del jazz cubano contemporáneo. El músico presentará «Suite Oriental», un trabajo que combina el folclore del oriente de Cuba con el jazz de vanguardia desarrollado en Nueva York, en un formato que alterna la improvisación propia del género con pasajes de música de cámara.

Pie de foto Román Filiú, referente del jazz cubano. / Cedida

El lunes 17 será el turno del trompetista gallego Ricardo Formoso, que llegará a Cangas con «Electric Rebound». Se trata de una propuesta de carácter eléctrico y contemporáneo que incorpora influencias del rock, del funk y que reúne a algunos de los músicos más destacados de la escena gallega.

Ricardo Formoso , principal representante gallego. / Octavio Vargas

La programación continuará el martes con una de las grandes promesas del jazz internacional: la británica Alexandra Ridout, ganadora del BBC Young Musician Jazz Award y colaboradora de artistas como Samara Joy o Dave Douglas. El festival concluirá el miércoles con la cantante portuguesa Madalena Caldeira, una de las voces emergentes del país vecino, que presentará un repertorio inspirado en los grandes estándares de Broadway, el blues y el cancionero estadounidense, combinado con composiciones propias.

Alexandra Ridout, promesa del jazz internacional. / Cedida

Entre las principales novedades de esta edición destacan las sesiones vermú, que regresan con dos conciertos de acceso libre el domingo 16 y el martes 18 de agosto. El primero correrá a cargo del cuarteto MAG, liderado por la cantante portuguesa Ana Luisa Marques. Y el segundo estará protagonizado por el quinteto italiano Scannapieco-Geremia 5et, una formación de hard bop que llega a Cangas tras imponerse en el Conad Jazz Contest de Umbria Jazz.

Madalena Caldeira, gran apuesta del festival. / Cedida

El festival también recupera las «jam sessions» como uno de sus espacios más característicos. Durante las tres primeras jornadas se celebrarán en la taberna cultural O Adro, con una banda residente encabezada por el pianista Sunil López, que ejercerá de anfitrión junto a varios músicos invitados. La última sesión tendrá lugar en el Chiringo de Massó y estará precedida por la actuación de Lúa Chea, formación liderada por el guitarrista gallego afincado en Canadá Dani Font.

Más allá del cartel, la Asociación de Jazz de Cangas reivindica el ambiente que rodea cada verano al festival como uno de sus principales atractivos. Sus responsables reconocen que el incremento de los costes de producción y alojamiento obliga cada año a realizar un importante esfuerzo organizativo. Recalcan que el Canjazz es un proyecto impulsado por una asociación sin ánimo de lucro, financiado principalmente por el Concello de Cangas y con la colaboración de distintas entidades y establecimientos locales. Todos los recursos obtenidos se reinvierten íntegramente en el propio festival.

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La imagen de esta edición también vuelve a mirar al pasado de Cangas. Los carteles rinden homenaje a la tradición marinera del municipio y se inspiran en las ilustraciones turísticas art decó de principios del siglo XX, con escenas cotidianas de la villa. El diseño corre a cargo de Guillotina Estudio, del que forma parte el cangués Adrián Parcero. Los carteles incorporan elementos tradicionales o representativos del municipio junto a instrumentos característicos del jazz.