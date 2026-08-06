El PP defiende sus pancartas: «Leticia Santos debe aceptar los terrenos de la Sareb o dimitir»

El Partido Popular de Moaña defiende su estrategia de denunciar, a través de cuatro pancartas a lo largo del municipio, la decisión del gobierno local de no aceptar la cesión gratuita de los terrenos de As Raíñas por parte de la Sareb pidiendo que se cediesen directamente a la Xunta. Tras recibir críticas del BNG por estas pancartas el portavoz de los populares, Alfonso Piñeiro, y su grupo municipal, aseguran que buscan «desmontar todas las excusas y justificaciones de la alcaldesa, Leticia Santos, y del Bloque, que siguen muy ocupados fabricando un relato falso y a la medida de sus intereses electorales».

Para los populares es «sorprendente que se rechazara el ofrecimiento de la Sareb y se derivase directamente al IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) sin ningún tipo de consulta ni de reunión previa». Alegan que el ejecutivo local «ocultó el contenido de la carta recibida el miércoles 29 de julio en la que el IGVS había manifestado su disponibilidad a mantener todas las reuniones que sean necesarias para atender la necesidad de vivienda pública en Moaña». Piñeiro echa mano de la ironía para pedir a la regidora que «si tiene dudas de cómo hacer su trabajo puede preguntar a sus colegas de Bueu, Pontevedra o Santiago, en donde también gobierna el BNG».

Insiste en la falta de lógica al afirmar que «el Concello no tiene competencias en vivienda» mientras «resulta que sí las tiene para construir 10 pisos encima de una sala de conciertos hipotecando a Moaña», en referencia al crédito de 7,3 millones de euros. No entiende, el PP, por qué para el ejecutivo local es inasumible «transformar y urbanizar unos terrenos» en los que se podrían construir casi 300 viviendas.

Para Piñeiro la afirmación de que «difamamos» con la instalación de las lonas «es un chiste de mal gusto por parte del BNG». Alega que difamar es «insultar gravemente a concejales electos en la calle, en el pleno o en las redes sociales por parte de miembros del BNG».

Insiste en que la regidora debe aceptar los terrenos de la Sareb y adecuarlos antes de cederlos. «De lo contrario debería dimitir por perder una oportunidad histórica en materia de vivienda, que es la mayor preocupación de los ciudadanos».