Terrenos
Sumar pide cooperación en Moaña frente a la crisis de vivienda
Redacción
Sumar Galicia critica que el grave problema del acceso a la vivienda se convierta en «una guerra de pancartas entre administraciones» para determinar quién tiene más responsabilidad. Pide a Xunta y Concello que abandonen la confrontación y aprovechen la «oportunidad que ofrece la oferta de suelo de la Sareb». Sumar aplaude que por fin exista un consenso sobre la crisis de vivienda pero advierte que debe traducirse en medidas concretas.
Alerta de que en la actualidad en Moaña existen 106 casas de uso turístico registradas mientras la vivienda de segunda mano se encareció un 14,6% en el último año. Asegura que la falta de soluciones habitacionales es «un problema social, económico y territorial» y considera insuficiente la respuesta de las administraciones.
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