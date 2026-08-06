Música
Satur-Day Fest: Dos días de conciertos y tres escenarios por el centro de Cangas
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Cangas
El Satur-Day Fest comenzará este viernes con los tres primeros conciertos, que se desarrollarán en el escenario Povarelo, en los Xardíns de José Félix Soage Una primera jornada en la que estarán Moon Cresta, Mighnai Children y Wwculture Dj.
El sábado la música se repartirá por tres espacios. En la Alameda Vella estarán Rubia & The Bandits, Dani Barreiro & Kids y Wwculture Dj. En los jardines de O Señal habrá un «oasis sonoro» con Akindofsamu. La explanada de Ojea acogerá el escenario Estrella Galicia, en el que actuarán Ukelele Zombies, Mambas Negras, Sarajevo 84, Manle, Youth Yard y Dummy Records. Todos los conciertos son de entrada gratuita.
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