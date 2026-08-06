«¡El rock salvaje y primitivo es una enfermedad para la que no existe cura!»

Este viernes comienza en Cangas una nueva edición del Satur-Day Fest, que este año estira su programación y actividades con dos días y más grupos. Una de las bandas cabeza de cartel llega desde Valencia: Ukelele Zombies, que estarán el sábado en el escenario situado en el entorno de las naves de Ojea. El grupo es un trío integrado por Daniel Peinado, Andrés Palmero y Luis Armand y este último atendió a FARO en una entrevista cargada de mucho humor.

-Si me permiten comenzamos con un punto de humor y «a public service announcement with guitar», que cantarían The Clash. Son Ukelele Zombies, pero sobre el escenario no habrá ni ukeleles ni van caracterizados como zombies.

-Pues como bien hemos señalado en alguna ocasión anterior, el nombre de la banda surgió simplemente a partir de dos palabras que juntas nos sonaban bien. De hecho estuvimos a punto de llamarnos Sweet Dromedarios o Wild Jamelgas. Creemos que con Ukelele Zombies salimos ganando. Aunque hay mucha gente que se refiere a nosotros como «Los Ukelele».

-Como Ukelele Zombies llevan juntos desde 2011, con un estilo que definen como «rock’n’roll hipervitaminado y garage-punk furibundo». Pero en sus inicios creo que tiraban más por Led Zeppelin o Jimi Hendrix, hasta que el sonido «garage» llegó a sus oídos y vidas.

-¡En efecto! Antes de ser Ukelele Zombies, éramos unos simpáticos pubescentes con granos y un bajista distinto, con el que llegamos a hacer un bolo bajo el nombre Palmero Experience. Pero la influencia de Wau y los Arrrghs!!!, Dr. Explosión, Link Wray y demás nos hizo cambiar de rollo y el resto es historia. Aquel bajista no se contagió de las nuevas influencias, así que entró Peini y asunto arreglado. ¡El rock&roll salvaje y primitivo es una enfermedad para la cual no existe cura!

-Si me dejan barrer un poco hacia casa diría que en su sonido y en sus letras se pueden intuir rastros de los primeros Siniestro Total. ¿Forman parte de su bagaje de influencias?

-Sin duda forman parte del bagaje de «influencias inconscientes», un concepto maravilloso que nos hemos inventado para esta entrevista concretamente [risas]. Ya sabe, más vale ser punki que…

-Llegan al festival «Satur-Day Fest» en Cangas con su nuevo disco, «Desastre» y espero que eso de «De noche, desastre. Mañana, un lastre» no sea una premonición. Se han tomado su tiempo desde el anterior álbum «El mito», de 2018. ¿Cómo han evolucionado su sonido y sus letras en ese tiempo?

-La vida nos pasó un poco por encima, aunque empezamos a levantar cabeza. Intentaremos que no vuelvan a pasar cinco años antes del próximo disco, pero no prometemos nada [risas]. Es cierto que el sonido de ahora es más duro, lo cual nos ha granjeado la fama de ser los precursores del garajebi. Y conforme pasa el tiempo, Palmero cada vez da más importancia e intención a las letras, gracias a la influencia de gente como Jorge Ilegal.

-«Desastre» se editó a finales de 2025 y ya han tenido oportunidad de presentarlo en directo. ¿Qué tal ha sido la acogida por parte del público?

-¡Estupendamente, sobret odo teniendo en cuenta que llevábamos paseando estas canciones en directo desde hacía ya tiempo! Parece que la peña aprecia el sonido que ha sacado Palmero, que ha producido el disco grabándolo en el propio local de ensayo y mezclándolo en su casa. Es más importante tener gusto que tener dinero. Aunque el dinero también nos gusta, eh… No se vayan a pensar otra cosa [risas].

-Hablando de actuaciones en directo. En su Valencia y en la zona sur veo que tienen bastantes bolos y en septiembre vuelven a la sala 16 Toneladas. ¿Y por estas tierras más al norte? ¿Ya han estado antes en Galicia?

-Estuvimos en Ourense y Vigo hace la friolera de doce años o así, cuando tiramos al norte huyendo de las fallas. En Ourense alternamos con simpáticos gallegos en maravilloso estado de ebriedad, que nos preguntaban acerca de nuestras fogosas fiestas regionales. Apostamos por la abolición de las fallas, por cierto.

-En su Bandcamp se presentan como Daniel Peinado al bajo, Luis Armand a la guitarra y Andrés Palmero a la «batería y berridos». Personalmente siempre me han gustado mucho los grupos en los que cantaba el batería, como Levon Helm en The Band. ¿Cómo se repartieron los roles a la hora de tocar y cantar en la banda?

-Aún no estaba la banda formada, cuando asistimos a un bolo de los Fleshtones en la ya extinta sala La Edad de Oro. Se lanzaron a tocar «Communication breakdown», y en un momento en el que un micro quedó libre, Palmero subió al escenario y se arrancó con un berrido que provocó las felicitaciones de los presentes. Como decía nuestra profesora de religión de nuestro colegio: «Así fue».

-Para acabar bien y con humor: la gente ya debería saber que en el escenario del «Satur-Day Fest» de Cangas no se va a encontrar a unos tíos tocando el ukelele ni vestidos de zombi. Por favor, díganles ustedes mismos qué podrán ver, escuchar y disfrutar.

-Podrán disfrutar de un repertorio de maravilloso mundanal ruido, estridente garajebi, algún chiste malísimo y los movimientos espasmódicos que confieren ese abandono a las bajas pasiones que se corresponde con el rock&roll. ¡Allí nos vemos!