El pleno de Bueu desestima los recursos a la RPT y aprueba su primer reglamento de productividades, horas extra y gratificaciones

La corporación de Bueu madrugó este jueves para acudir a un pleno extraordinario celebrado a las 8:30 horas y en el que se desestimaron los recursos presentados a la segunda modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), se aprobó inicialmente el nuevo reglamento municipal para los complementos de productividad, gratificaciones y horas extraordinarias y una modificación de crédito para que el Concello de Bueu pueda asumir la parte que le corresponde en el proyecto de reurbanización de la EP-1306 en Meiro.

El primer asunto del orden del día fue la desestimación de los sendos recursos de reposición presentados a los cambios en la RPT. El primero estaba interpuesto por el sindicato CSIF, que apuntaba una falta de negociación efectiva, ausencia de una medida relativa a la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) y la improcedencia de cinco modificaciones organizativas. La concejala de Persoal, Silvia Carballo, explicó que con el informe de Secretaría procedía rechazar las reclamaciones de CSIF. «Acredítase que si existiu negociación porque houbo varias mesas e reunións coa representación sindical, nas que participou o CSIF. No tocante a OMIC, non pode recorrerse unha medida que finalmente non foi aprobada polo pleno e que o gobernó deixou sobre a mesa para, de ser o caso, unila a outras que son tamén de natureza económica. E no que respecta as cinco modificación cuestionadas todas son o resultado da potestade de autoorganización e non presentan vicios de nulidade ou anulabilidade», expuso la edil.

El segundo de los recursos lo promovía una trabajadora municipal adscrita al departamento de Secretaría, que exponía que faltaba un dictamen previo de la comisión informativa, una posible «degradación profesional» e incremento de cargas, una incorrecta valoración de los complementos de destino y específico y falta de acceso a las actas de la mesa general de negociación. En este caso el informe de Secretaría volvía a proponer la desestimación. En el punto relativo a la supuesta degradación profesional, Silvia Carballo subrayó que no se aprecia tal circunstancia porque los puestos de jefe/a de negociado «seguen a ser do subgrupo C1, seguen a ter exactamente a mesma retribución e na unidade na que presta servizos, onde existía un C2, pasará a existir un C1 e o traballo poderá repartirse mellor entre o persoal». Sobre la incorrecta valoración del puesto, argumentó que no procede una revisión porque ese trabajo se realizó en 2021 y resultaría «incoherente» revisar únicamente un puesto.

El asunto salió adelante con los votos del grupo de gobierno BNG-PSOE y con el apoyo del edil no adscrito Daniel Chapela, mientras que el PP votó en contra. La portavoz popular, Elena Estévez, volvió a reprochar los cambios en la RPT y que en su opinión obligan a la plantilla municipal a presentar recursos de reposición para defender sus derechos.

Reglamento de gratificaciones, horas extra y productividades

El siguiente punto del orden del día era la aprobación inicial del reglamento municipal para los complementos de productividad, gratificaciones y horas extraordinarias, que ahora deberá someterse a un periodo de exposición pública. Silvia Carballo fue la encargada de defender nuevamente la propuesta en su calidad de concejala de Persoal y argumenta que se trata «dunha nova ferramenta que nos aporta máis transparencia e seguridade xurídica» y que venía a dar solución a un problema que se viene sufriendo en algunos departamentos municipales desde hace meses.

El PP optó por la abstención, a la espera de valorar las posibles alegaciones y mejoras que se puedan incorporar durante el proceso de información pública. Elena Estévez acogió esta iniciativa como «positiva e necesaria», pero lamentó que finalmente «acábese desvirtuando» debido al informe negativo de Intervención en lo relativo al complemento de productividad. La portavoz del PP insta a aprovechar la oportunidad de regular las productividades e «non deixar flecos que non son convintes».

Por su parte, el edil no adscrito Daniel Chapela reconoció que la propuesta «non é perfecta nin completa», pero votó a favor porque entiende que «é importante mellorar esta situación».

Convenio de reurbanización de la EP-1306 en Meiro

Donde hubo unanimidad fue en la modificación de crédito destinada a que el Concello de Bueu pueda asumir el incremento de la parte que le corresponde en la reurbanización de la carretera de Meiro, un proyecto que se ejecutará a través de un convenio con la Diputación. El alcalde, Félix Juncal, recordó que el proyecto fue redactado hace varios años y que tuvo que ser revisado, especialmente en los costes, para evitar que la licitación quedase desierta. Esa revisión supuso un incremento del presupuesto de casi el 30%, pasando de 606.000 euros a 770.000. La Diputación sufragará el 70% y el Concello el 30% restante, más las expropiaciones necesarias. Así, la aportación municipal que estaba prevista inicialmente en 181.380 euros pasa a 231.000 euros. A esa cuantía hay que añadir los 22.600 euros de las expropiaciones, por lo que el Concello de Bueu tendrá que desembolsar más de 250.000 euros.

Juncal explicó que el ayuntamiento hará frente a su parte a través de la vía prevista inicialmente, con la monetarización de una parte del Patrimonio Municipal do Solo (PMS). Ahora el acuerdo plenario será remitido a la Diputación para poder firmar cuanto antes el convenio y que se pueda aprobar el expediente de contratación.

El pleno extraordinario de este jueves sirvió además para que el pleno tomase conocimiento de la renuncia presentada por el concejal del PP Manuel Santos Pires y de la aceptación anticipada de su sustituto, que será Manuel Freire Pastoriza. Su toma de posesión será cuando la junta electoral remita al Concello las credenciales oportunas.