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Las playas de Arneles, Pinténs y Vilariño, en Cangas, acumulan hasta casi 70 embarcaciones de recreo fondeadas cada día
El seguimiento hecho por la Cofradía de Aldán apunta picos de 69 barcos el 4 de julio o 65 el pasado 1 de agosto
La afluencia de embarcaciones de recreo en la Ría de Aldán es de tal magnitud en los últimos veranos que desde la Cofradía de Aldán se ha hecho un seguimiento a lo largo del mes de julio para tener un registro del número de ellas. Y las cifras, en medio del cierre al baño de la playa de Arneles por un episodio de contaminación, son absolutamente demoledoras. Solamente en la franja ocupada por las playas de Vilariño, Arneles y Pinténs –las más interiores de la ría– ha llegado a registrarse una ocupación diaria de hasta 69 barcos, todo un récord que se alcanzó el sábado 4 de julio.
El sábado pasado, con la entrada en el mes de agosto, los números fueron bastante similares, con 65 buques ocupando ese frente marítimo. En otros dos días se sobrepasó el medio centenar de embarcaciones, llegando a las 55. Fueron el sábado 18 de julio y ayer, miércoles 5, coincidiendo esta última fecha con la comunicación de la Xunta de Galicia por la contaminación de las aguas de Arneles, provocando el izado de la bandera roja en el arenal.
Lo cierto es que incluso en los momentos en los que hubo una menor presencia de barcos en ese tramo en concreto de la costa de Aldán se alcanzó la veintena de ellos, en días como el martes 14 y los viernes 10 y 17 de julio. Desde finales del mes pasado, las cifras no han bajado de la treintena en los días de los que se tienen registros, con 35 el 27 y 28, 31 el miércoles 29 y 44 el jueves 30 de julio.
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