Moaña licita el contrato de iluminación navideña por dos años y 137.560 euros

El Concello de Moaña ha sacado a licitación el contrato para el suministro de la iluminación navideña durante los dos próximos años, en un movimiento con el que pretende dejar atrás las dificultades de anteriores ejercicios y darle una mayor estabilidad al servicio. El precio base alcanza los 137.560 euros para una actuación que incluirá no solamente el alquiler de los diferentes elementos, sino también su instalación, conexión, mantenimiento y desmontaje.

El contrato tendrá vigencia en los periodos 2026-2027 y 2027-2028, si bien se establece la posibilidad de acogerse a dos prórrogas, cada una de una anualidad, en los periodos 2028-2029 y 2029-2030, alcanzado una duración máxima, pues, de cuatro años, con un valor estimado de 257.032 euros.

El pliego de condiciones recoge hasta 236 elementos decorativos de diferente tipo para su colocación en los diferentes espacios y vías del municipio, comenzado por tres rótulos de Bo Nadal que irían situados en las entradas al concello desde Domaio, Broullón y Cangas. Asimismo se contempla la dotación de un total de 132 arcos y de 77 motivos decorativos para farolas, ambos tanto en el centro urbano como en las parroquias. Habrá también actuaciones específicas en edificios municipales, como la decoración en la casa consistorial y cortinas de luces led para las fachadas de la ludoteca, el alto de la plaza de abastos, la Escola de Música y la oficina de turismo.

El elemento de mayor valor será el de un motivo figurativo en 3D para photocall en la alameda. Además, se prevén un árbol grande en la plaza de abastos, dos pequeños en O Latón y en Tirán y dos conos artificiales en la entrada al muelle de pasajeros y entre la sede de la SD Tirán y el Monumento Balea. El listado se completa con un árbol grande formado por tiras led en la rotonda del Concello, la decoración de ese mismo espacio y tiras led en seis árboles de los jardines del concello.

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La estimación del gasto es de 56.003 euros para el presente ejercicio y de 57.683 para 2027, lo que, con la aplicación del IVA, se eleva hasta los 137.560 euros del presupuesto. Los criterios de adjudicación son el económico (hasta 90 puntos) y la rapidez de respuesta ante incidencias (hasta 10 puntos).