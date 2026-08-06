Moaña recibe 400 denuncias por terrenos sin limpiar en pleno verano

El Concello de Moaña notificó, desde abril, a cerca de un millar de propietarios de terrenos para exigir la limpieza de las franjas secundarias como medida de prevención de incendios. Los casos más graves suman unos 400, que se notificaron tras la denuncia de algún vecino por el mal estado del monte o parcela en cuestión. De ellos se tiene constancia apenas de unos 36 propietarios que sí han limpiado tras recibir el aviso municipal y presentaron las pertinentes pruebas.

Desde la administración local entienden que más dueños de parcelas cumplieron con su obligación pero no avisaron de ello y recuerdan que es necesario comunicar la efectiva limpieza para poder retirar el terreno de las zonas que presentan riesgo de incendios.

Entre las limpiezas más llamativas de los últimos días está la acometida en la finca de Fernando García Arenal por sus propietarios, un terreno ubicado en el centro urbano de la villa, en la zona residencial de O Real.

Intervención en las copas de los árboles. | / G. NÚÑEZ

Precisamente en junio de 2025 vecinos de O Con y del barrio de O Real mostraron su malestar realizando protestas y elevando la tensión en una sesión plenaria en la que se debatía una moción del PP pidiendo la intervención en este terreno. El pasado verano el Concello tuvo que actuar por cuenta propia al menos para quitar la maleza que se adentraba ya en la vía pública, por ejemplo en la acera de la calle José Costa Alonso.

El Concello llegó a abrir un expediente a la propiedad, toda vez que los vecinos del entorno alertaban tanto del riesgo de incendios como de los problemas de salubridad que generaba el estado de la finca. Finalmente se acometieron estos trabajos de adecuación que llamaron la atención de viandantes y conductores al contar con jardineros colgados de los árboles más altos para realizar las podas.

En cuanto a las zonas conveniadas con Seaga para que limpie de forma subsidiaria, pasando después a los propietarios el coste, desde el Concello están pendientes de recibir información sobre la prometida actuación en el entorno de O Souto da Camelia en Domaio. También debería ser inminente la intervención en el entorno del cruce de subida al colegio de Tirán.