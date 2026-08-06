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Tráfico

Un conductor resulta ileso tras ser deslumbrado por el sol y chocar contra un poste en la PO-551 en Moaña

El hombre circulaba en dirección al centro de Moaña y la salida de vía se registró en las cercanías de la rotonda de Portal do Almacén

Fue necesario cortar el carril para retirar el vehículo y el poste

La grúa con el coche accidentado, Policía Local de Moaña y los bomberos en el lugar del suceso.

La grúa con el coche accidentado, Policía Local de Moaña y los bomberos en el lugar del suceso. / Fdv

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David García

Moaña

Un conductor resultó ileso tras un accidente ocurrido a primera hora de esta mañana en la PO-551 a su paso por Moaña. Todo apunta a que el sol deslumbró momentáneamente al hombre, que perdió el control de su automóvil y chocó contra un poste situado a la derecha de la calzada. El siniestro se saldó con daños materiales, pero afortunadamente el conductor no sufrió heridas de consideración.

El vehículo circulaba en dirección al centro de Moaña y el suceso ocurrió poco antes de llegar a la rotonda de Portal do Almacén. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Moaña y los bomberos y fue necesario cortar temporalmente el carril de circulación para retirar el vehículo accidentado y el poste.

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