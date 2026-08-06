El Concello de Cangas exige limitar el fondeo de barcos y controlar los vertidos en la Ría de Aldán

El Concello de Cangas exigirá a las autoridades competentes la limitación del fondeo de embarcaciones de recreo en la Ría de Aldán y el control de los vertidos que se generan y que esta misma semana provocaron el izado de la bandera roja y la prohibición del baño en la playa de Arneles. Así será después de que el gobierno local encargase a la UTE Gestión Cangas un informe para conocer si la analítica negativa comunicada por la Xunta de Galicia en el citado arenal se debía a la existencia de algún vertido dentro de la red de saneamiento municipal. Tras descartar esta posibilidad, todo apunta, tal y como también se manifestó desde la Cofradía de Pescadores de Aldán, que el episodio de contaminación tiene su origen en alguno de los buques varados en el entorno de Arneles.

«Pediremos que se regule la situación, porque esto no puede seguir así. No se puede fondear de manera incontrolada. Tiene que haber unos límites y una inspección», defiende el concejal de Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias, quien también asegura que la zona «se ha convertido en un gigantesco aparcamiento».

Iglesias recuerda que el año pasado la Guardia Civil del Mar acudió al lugar y multó a alguno de los barcos por utilizar los «muertos» (boyas donde se amarran los buques) para fondear en lugar de hacerlo por sus propios medios. Pero desde entonces no hay constancia de que hayan vuelto y el número de barcos se ha incrementado de forma exponencial. Esto es debido, según apuntaron desde Portos de Galicia en una reunión de hace unos meses, por el desplazamiento a Aldán de embarcaciones que dejaron de pagar su atraque en puertos deportivos de O Salnés –principalmente Sanxenxo– para fondear libre (y gratuitamente).

La ya problemática saturación de la línea de agua se incrementa con los vertidos de algunos usuarios, que vacían sus depósitos directamente en el mar en lugar de hacerlo en los puntos fijados legalmente para ello. Las peculiares características de la Ría de Aldán, con viento del norte y el funcionamiento de sus corrientes, hacen que cualquier vertido se desplace hacia su interior y acabe en arenales como los de Arneles o Vilariño. «Ahora se pide una segunda analítica y puede dar que la contaminación ha remitido, pero dentro de un par de semanas volveremos con la misma historia», explica el edil de Medio Ambiente.

Así las cosas, la intención del ejecutivo cangués es la de ponerse en contacto con la Guardia Civil del Mar para que controle los barcos fondeados y con la Capitanía Marítima de Vigo para que regule su presencia. «Solo pedimos que apliquen su propia normativa», subraya el edil.

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Desde la Cofradía de Aldán se quiere convocar una reunión con todas las instituciones con competencias para poner solución de una vez por todas a este problema, que afecta no solo a las playas sino, más importante aún, a una zona de marisqueo y directamente a su trabajo. En este sentido, apuntan que hace unos días se produjo un incidente al enganchar un velero la manguera de un submarinista que estaba trabajando en el lugar. Todo quedó en un susto, pero es una clara muestra de la «invasión» que desde la cofradía dicen estar sufriendo.