Beluso reestrena su templo para el deporte

Justo un año después de que comenzasen las obras para la reforma del pabellón polideportivo de Beluso, en Bueu, se celebró su puesta de largo. Un día de fiesta en el que el protagonismo recayó sobre los verdaderos protagonistas: los clubes y los deportistas, a los que desde la corporación municipal se les brindó un merecido homenaje por su trabajo y sus éxitos. El polideportivo de Beluso se inauguró en 2007, pero la ambiciosa remodelación ejecutada durante el último año con un presupuesto de 1,7 millones de euros bien se puede considerar como un nuevo estreno para un templo dedicado al deporte.

Esta reinauguración reunió a responsables del Concello de Bueu, Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra, las tres administraciones que cofinanciaron la obra. El consistorio estuvo representado por integrantes de todos los grupos municipales, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza; por parte de la Xunta acudió la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García-Señoráns; y por la Diputación acudió la directora de Deportes, Xisela Aranda. Y en las gradas numeroso público, entre vecinos, familiares de los homenajeados y deportistas.

El acto comenzó con un pasacalles del grupo de gaitas Novos Ventos de Beluso, desde la Rúa Nova hasta el propio pabellón, y antes de los homenajes hubo sendas actuaciones con la agrupación de baile Toxiñas y las pandereteiras de Quinta Ferreña.

Los homenajes

La música dio paso al homenaje a los deportistas, una parte que estuvo presentada por Emilio Dopazo y Alberto Durán. El Concello de Bueu quiso reconocer en primer lugar a todas las entidades deportivas del municipio y por ello se invitó al Club do Mar Bueu-Simei, Club de Atletismo Corredoiras, Club de Atletismo Galaicas, Bueu Atlético Balonmán, Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu (ADFS Bueu), Club Deportivo Bueu, Club de Loita do Morrazo, Club Taekwondo Siu, Club de Xadrez, Club Ciclista de Bueu, Club Náutico de Beluso, Club de Buceo Ons y Cultural Deportiva Beluso. Un reconocimiento que incluyó a sus deportistas y equipos más destacados.

El enaltecimiento del deporte local continuó con una segunda parte en la que los homenajes se centraron en deportistas individuales: Abel Moreira Rodríguez (taekwondo), Natalia Castro (triatlón), las hermanas Iria y Nuria Rodríguez Iglesias (taekwondo), Mario Barreiro González (ciclismo), Tamara Santos Fernández (ciclismo), Roque Docampo Valencia (ciclismo), Antón Ríos Fervenza (ciclismo), Kike Cerqueiro Tenorio (ciclismo), Hugo Fernández Riobó (ciclismo) y Salvador Santos Solla «Charri» (billarda).

Estos reconocimientos estuvieron cargados de un profundo sentimiento de gratitud y emoción. Una emotividad que dio paso a una espectacular de exhibición de zumba a cargo del grupo dirigido por Susi. El colofón al reestreno del pabellón de Beluso fueron las intervenciones institucionales, con los discursos de Xisela Aranda, Blanca García-Señoráns y Félix Juncal.