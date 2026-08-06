Beluso celebra su V Encontro da Cultura Popular Galega

Beluso acoge mañana la quinta edición del Encontro da Cultura Popular Galega, que se desarrollará en el aparcamiento situado delante de la Casa do Pobo. El evento trata de poner en valor la cultura tradicional gallega a través de la música, la artesanía y la participación de asociaciones del municipio y de la comarca.

El encuentro se dividirá en dos bloques. El primero, comenzará a las 11.00 horas, con la apertura del mercado de artesanía -que se mantendrá abierto durante gran parte de esta jornada-, seguida de una actividad de zumba, la presentación del libro «Soy adverbio» de la «poeta etérea» con raíces en Beluso, Laura Mora Lamosa. Y, para cerrar la mañana, la actuación de la Asociación Grupo Folk Carballido.

En la segunda tanda, a partir de las 21.00 horas, comenzarán las actuaciones por parte de diferentes agrupaciones musicales. El cartel incluye a Lembranzas da Ría; Proxecto Balea, que reúne a más de 40 gaiteros y que está dirigido por Roberto Sotelo, también director del grupo de gaitas Novos Ventos; la propia Asociación Cultural Novos Ventos en colaboración con la Coral Polifónica de Beluso para una conexión entre la música tradicional y el canto coral. La actuación de Luis Torreiro será el colofón a una jornada de música y entretenimiento.

El encuentro está organizado por la Asociación Cultural Novos Ventos, con la colaboración de la Concellería de Cultura del Concello de Bueu.

Noticias relacionadas

Para poder llevar a cabo su realización han contado con la colaboración de numerosos establecimientos, comercios y empresas del municipio.