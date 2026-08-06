Aldán, el paseo de la fama del verano gallego

Cada año son más los famosos que deciden visitar la ría de Aldán durante sus vacaciones. Este miércoles, sin ir más lejos, el reconocido actor Pedro Alonso –Berlín en La Casa de Papel– no dudó en atender a los fans en su visita a la zona. Se fotografió con el personal del Awen Gastrobar.

El carril bici de Cangas, cada vez menos respetado

La verdad es que el carril bici de Cangas nunca fue muy respetado, sobre todo porque hay peatones a los que parece atraerles el color rojo. Ahora, con Cangas llena de turistas, este problema se agrava. Pero la cosa no se queda solo en los peatones, y es que ya hay conductores que hasta aparcan en medio de esta zona de paso para bicicletas. Además de ser una falta de respeto a los ciclistas, puede suponer un serio peligro para su seguridad, por lo que es mejor extremar la precaución. Eso sí, tampoco vendría mal repintar en muchos tramos el carril, porque hay zonas en las que el color rojo ya solo se intuye.