Infraestructura
Los promotores de la residencia de Moaña explican, con paneles, su proyecto
Apuntan a que los edificios en O Carrachal no superarán los 7 metros de altura, más de 8.000 metros cuadrados serán de espacios libres y el vial se ensanchará a 12 metros
Los promotores del proyecto de residencia de mayores en el monte de O Carrachal, en Moaña, cumplieron con su promesa e instalaron ya paneles por la villa para explicar sus planes, después de que varios colectivos saliesen a criticar su ubicación. En los carteles se explica que se plantea un equipamiento asistencial privado destinado a la atención de personas mayores y, para ejecutarlo, se acudió a un plan especial de infraestructuras y dotaciones «previsto en la legislación urbanística de Galicia».
La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 19.500 metros cuadrados con áreas destinadas al equipamiento asistencial, divididas en dos parcelas, y hasta 8.000 metros cuadrados de espacios libres. Además se destinarán 4.000 metros cuadrados para el nuevo vial y mejora de la movilidad.
Los promotores esperan que el Proyecto Carrachal contribuya a «mejorar los servicios disponibles, reforzar las infraestructuras del municipio y generar nuevas oportunidades de empleo». Se busca, además, dar respuesta a la creciente demanda de atención a las personas mayores, favoreciendo que puedan permanecer «en un entorno próximo y de calidad».
Ante los recelos sobre su impacto en el medio ambiente los promotores alegan que el diseño de la residencia busca «minimizar la ocupación del suelo» adaptando las edificaciones a la topografía existente. Ello reducirá las alteraciones del relieve y conservará las zonas de mayor valor paisajístico. Prometen usar materiales y acabados «acordes con el entorno» y limitar la altura de los edificios a 7 metros: Planta baja, primera planta y bajo cubierta».
En cuanto al entorno, se mejorará al ampliar a 12 metros de ancho el vial, muy utilizado para comunicar la Autovía do Morrazo con el centro urbano. Tendrá circulación de doble sentido, aceras y mejores condiciones de accesibilidad.
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