Los proyectos de saneamiento y abastecimiento en Cela, a punto de concluir y la obra de los muros de contención en A Graña queda desierta

Las dos obras que ejecuta el Concello de Bueu en la parroquia de Cela para ampliar las redes de saneamiento y abastecimiento están a punto de concluir. Estos días la empresa Caldevergazo acomete los trabajos para el pavimentado del camino que comunica los lugares de A Torre-Xoalde-Castrelo, que deberían acabar a lo largo de esta semana. El otro de los proyectos es el de Castrelo-Fonte Alta, donde resta el pavimentado del vial y que finalmente tendrá que costear el propio ayuntamiento. Desde el gobierno local BNG-PSOE admiten que no será posible justificar en plazo la subvención del Plan Marco de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

No es el único problema al que tendrá que hacer frente el consistorio debido a la carga de trabajo de las empresas contratistas y las dificultades que tienen para cumplir con los plazos. El proyecto para la construcción de dos muros de contención en uno de los viales interiores entre A Graña y Trasouto quedó desierto porque no se presentó ninguna aspirante, por lo que se volverá a licitar.

Las nuevas redes vinculadas al ciclo del agua en la parroquia de Cela suponen una inversión conjunta superior a los 245.000 euros, que se financia con cargo al Plan +Provincia de la Diputación. El alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo, acudieron este miércoles a comprobar el avance de los trabajos en el proyecto entre A Torre-Xoalde-Castrelo, que fue adjudicado a Catorvi por 167.506 euros y que incluía la construcción de un nuevo bombeo. Juncal y Dopazo destacan la importancia de esta intervención porque aumentará la presión con la que el agua llega a las viviendas y permitirá que la red se abastezca desde Outeiro. Una vez concluida la colocación de las redes de abastecimiento y saneamiento ahora toca la reposición del pavimento, unos trabajos que Catorvi subcontrató con la empresa Caldevergazo y que están ahora mismo en ejecución.

Pérdida de la subvención de 54.200 euros de Agader

La otra obra relacionada con el ciclo del agua es la dotación de una red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, que se adjudicó a Construcciones Vale por 77.786 euros. Los trabajos están concluidos y queda pendiente la certificación final y la recepción por parte del Concello. El proyecto debe completarse con el asfaltado del camino, que inicialmente se iba a financiar con fondos del Plan Camiño Rural 2025-2026 de Agader, que aportaba 54.200 euros. Sin embargo, desde el gobierno local reconocen que la demora acumulada impedirá completar el pavimentado en el plazo fijado por la subvención. «O contrato estaba adxudicado a Caldevergazo e a obra vaise executar igualmente, aínda que será o Concello quen finalmente teña que asumir o custe do asfaltado», explican Félix Juncal y Celso Dopazo.

La previsión es que ese pavimentado se afronte a partir del mes de septiembre, después del parón estival por vacaciones de la mayoría de las empresas de construcción. Además, es necesario que previamente el Concello recepcione toda la nueva infraestructura de la red de abastecimiento.

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En lo que respecta al proyecto para la construcción de sendos muros de contención en A Graña y Trasouto de 27 y 29 metros de longitud, se licitó por 106.000 euros, pero no se presentó ninguna oferta. El gobierno local volverá a licitar por segunda vez el contrato y si vuelve a quedar desierto estudiará introducir cambios en el presupuesto o en los plazos de ejecución.