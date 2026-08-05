Sanidad
La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
El Concello de Cangas iza la bandera roja después de que las analíticas de Sanidade detectasen una elevada presencia de E.Coli
El pósito exige un control estricto sobre los barcos de recreo
Bandera roja en la playa de Arneles (Cangas) y prohibición de bañarse. Las analíticas periódicas a las aguas de baño han detectado esta semana un vertido de fecales, con un índice de 1.184 en Escherichia coli (E.coli). El límite máximo autorizado es de 800 por cada 100 mililitros. Esta situación no ha sorprendido a la Cofradía de Aldán-O Hío, que lleva semanas denunciando la presencia de restos fecales y de agua espumosa en Arneles y en otras playas cercanas, como Vilariño. Desde el pósito no dudan en atribuir estos vertidos a la enorme cantidad de barcos fondeados en esta zona de la ría de Aldán y reclama un control estricto sobre los fondeos.
Esta playa de la parroquia de O Hío es una de las quince que forman parte del censo oficial de la Consellería de Sanidade, un lugar que se ha hecho famoso por ser el refugio al que acude cada verano Amancio Ortega con su yate. En los últimos años el número de embarcaciones que fondean en este entorno se ha disparado, lo que a su vez supone una mayor presión sobre un espacio natural especialmente sensible. La Cofradía de Aldán-O Hío, que es una de las entidades que integra la Plataforma Augas Limpas, denuncia que el episodio de contaminación detectado esta semana está directamente relacionado con presencia «masiva e prolongada» de embarcaciones de recreo frente a esta playa. «Hai algunhas que levan fondeadas alí e sen moverse case todo o mes de xullo e o que vai de agosto», asegura el patrón mayor, Juan Manuel Gregorio, que se muestra convencido de que algunas vacían directamente al mar los restos fecales.
La cofradía tiene previsto reunirse este jueves para analizar la situación y las posibles repercusiones sobre la actividad pesquera y marisquera. Entre las medidas que barajan poner sobre la mesa está la de pedir al Concello de Cangas y a la Autoridade Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra límites al amarre de embarcaciones y un control más estricto para evitar «o fondeo descontrolado e ilegal destas embarcacións de lecer na ría».
Juan Manuel Gregorio asegura que en los últimos días avisaron en varias ocasiones al 112 por la presencia de estos posibles vertidos en el entorno de Arneles y Vilariño. De hecho esta misma semana la cofradía decidió recoger muestras para ser analizadas por científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que a través del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) colabora con la Plataforma Augas Limpas para evaluar el estado de la ría de Aldán.
Los vertidos fecales constituyen desde hace tiempo el principal problema para esta ría canguesa. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) le retiró en noviembre de 2024 la clasificación sanitaria de zona A, que permite vender el marisco directamente sin pasar por la depuradora. En la primavera de 2025 recuperó esa calificación, pero a finales de marzo de este mismo año la perdió por segunda vez. En ambas ocasiones el problema está relacionado con los elevados índices de E.Coli y fecales por deficiencias en la red de saneamiento.
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