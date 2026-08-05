El paro crece en Cangas y Moaña y pone fin a cuatro meses de descenso en la comarca

O Morrazo aguanta el tirón y mantiene prácticamente intacto en el mes de julio el empleo que había creado en los cuatro meses anteriores de números en verde, aunque frenando en seco la tendencia. En el ecuador del verano se destruyó apenas un puesto de trabajo en la comarca, situándose la cola del paro en las 3.395 personas. Se trata de un dato positivo teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2025 se habían destruido 10 empleos y que este pasado mes, a nivel nacional, el paro subió en 19.517 personas, registrándose por lo tanto el peor julio en toda España desde el año 2008.

Hace un año la comarca llegaba al mes de agosto con 40 parados más que en la actualidad. Sumando el ligero incremento de los últimos 31 días, el balance desde marzo es de 347 vecinos más con un puesto de trabajo.

Por concellos son Bueu y Marín los que permiten aguantar el mal momento general de julio. Hay 21 parados menos en Bueu y su cola del paro cayó ya hasta los 445 vecinos. En Marín se crearon 34 puestos de trabajo y están anotados en estos momentos en la Oficina de Emprego 834 trabajadores.

Mucho peor fueron las cosas en Cangas. No en vano hay 37 cangueses más buscando un empleo que hace un mes, alcanzando las 1.146 personas y situándose como el único municipio de la comarca con más de un millar de desempleados. En Moaña, por su parte, el paro creció en 19 personas y se sitúa en 870.

Por sectores, claramente el grueso del crecimiento de la cola del paro se debe a los servicios. Los mismos negocios que impulsaron la contratación desde Semana Santa y con la llegada del verano están ahora detrás de la destrucción de hasta 15 puestos de trabajo. Son 2.470 los trabajadores que buscan un empleo en el sector terciario. Hay que recordar que, como informó FARO, el sector más ligado al turismo experimentó un mes de julio con menos demanda de visitantes de la prevista, situándose las reservas hoteleras alrededor del 70% y lejos de los datos muy altos registrados en julio de 2025.

Dispositivo electrónico instalado en la oficina de Cangas. | / Pablo Hernández Gamarra

El lado positivo es el del sector primario, sobre todo con empleos ligados al mar. El paro cayó en siete trabajadores en este caso, llegando a las 137 personas solicitantes de un puesto. Tanto el sector industrial como la construcción se mantienen en los mismos datos que en junio, con 347 y 182 parados respectivamente.

En cuanto a los datos por sexos, las grandes perjudicadas del mes de julio fueron las mujeres, con 12 nuevas paradas llegando a representar 2.043 del total de morracenses que están anotadas en la oficina de empleo. Entre los hombres, por su parte, hay 1.352 parados en estos momentos, lo que supone 11 menos que a comienzos del mes de julio.

Por edades el gran beneficiado de este verano está siendo el empleo juvenil. No en vano hay cinco parados menos que hace un mes entre los ciudadanos menores de 25 años, reduciendo su lista hasta las 122 personas. En el caso de los mayores de 25 años, suman ya 3.273 parados, seis más que hace solo 31 días.

Cajeros autoservicio

Por otro lado, la Oficina de Emprego de Cangas cuenta desde hace varios días con cajeros autoservicio para facilitar los trámites de renovación o recuperación de la demanda de trabajo de forma más ágil y eficiente. Se trata de un proceso de modernización que la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración emprendió recientemente con una inversión de 8 millones de euros.

La implantación del punto de acceso virtual desde la entrada de la oficina llegó a las 54 instalaciones de este tipo que la Xunta gestiona en toda la comunidad. Estos cajeros se desplegaron por toda Galicia tras funcionar en fase piloto desde diciembre de 2024 en las oficinas de Pontevedra, A Coruña Centro y Santiago Norte.