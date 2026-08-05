El FICBueu organiza un taller audiovisual para los refugiados

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) sigue desvelando parte de su programación de este año, en la que vuelve a reforzar su Área de Acción Social. A lo largo de este mes organiza un taller de creación audiovisual dirigido a los refugiados que están acogidos en el Centro de Atención Humanitaria de Accem en Bueu, situado en el Hotel Alda Bueumar.

Los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar un cortometraje desde cero, experimentando todas las fases del proceso cinematográfico: creación de una historia, escritura del guion, preproducción, rodaje y montaje. « A metodoloxía participativa pretende fomentar a creatividade, o traballo en equipo, a comunicación e o desenvolvemento persoal a través da linguaxe audiovisual», explican desde el FICBueu.

El Área de Acción Social es una de las señas de identidad del FICBueu, que durante la última década llevó el cine a hospitales, centros penitenciarios, asociaciones y centros de educación especial y colaboró con entidades como Adicam, Xuntos Down Pontevedra, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Menela o la Asociación Juan XXIII de Cangas, entre otras. «Unha traxectoria que converte o FICBueu nun proxecto cultural que entende o cinema non só como unha experiencia artística, senón tamén como unha ferramenta para crear comunidade e de inclusión social para colectivos en situación de vulnerabilidade», defienden desde la organización. Una forma de convertir el cine en una herramienta de «expresión, aprendizaxe e inclusión».

Sección GZ_00

Al mismo tiempo, la dirección del festival desvela los cinco cortometrajes que seleccionados para la sección GZ_00, que se presenta como una ventana para descubrir el cine gallego contemporáneo. Las producciones elegidas para esta edición son «Moon Safari», de Hugo Amoedo Canal; «Furada Negra», de Berio Molina; «BROOM BROOM FOLLAR», de SOHU; «A voz de todas as cousas», de Daniel Pérez Silva; y «A través», de Juan Lorenzo Loureiro, en su estreno mundial.

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Desde el festival explican que son cinco propuestas que «comparten unha mirada profundamente persoal sobre o mundo». La memoria íntima de un reencuentro inesperado, la exploración del territorio y del recuerdo, la reapropiación de una leyenda urbana viguesa desde la cultura pop, un viaje sensorial a través de los sonidos de la ciudad o la delicadeza de los encuentros marcados por el tiempo y el paisaje. «A calidade da selección reflíctese tamén no seu percorrido por algúns dos principais festivais nacionais e internacionais, consolidando a GZ_00 como unha sección que mantén a súa aposta por aquelas obras que exploran novas formas de creación audiovisual e contribúen a ampliar os límites do cinema contemporáneo», concluyen desde el FICBueu.